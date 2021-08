Isabel Bernal dirige desde hace 13 años el colegio público Antonio Gala, en la barriada de Moreras, donde ejerce una labor comprometida con su comunidad educativa y con el barrio. Pero además preside la Asociación Andaluza de Directores y Directoras de Educación Infantil, Primaria y Residencias Escolares en Córdoba (Asadipre), una entidad corporativa voluntaria en la que hay inscritos 159 directores de centros de la provincia. De nuevo, por tercer año consecutivo, los centros escolares se enfrentan a un curso marcado por el covid, pero esta vez con más armas para combatirlo.

Quedan dos días para que los equipos directivos y profesores se incorporen a los colegios, ¿cómo afrontan este nuevo curso?

Afrontamos este curso con sentimientos encontrados. Por un lado, no estamos tan desconcertados e inquietos como el curso anterior cuando no sabíamos muy bien cómo funcionaría la organización covid y cómo evitar y gestionar los contagios. La vacuna ha supuesto que los centros sean aún más seguros. Por otro lado, es triste no poder retomar la vida normal de un centro que tanto enriquece a nuestro alumnado. También hay fuerza, esperanza, empeño y ánimo por hacer que nuestro alumnado siga su proceso integral de enseñanza haciendo que la pandemia le afecte lo menos posible en este curso 2021-22.

Como directores, ¿qué les preocupa de la organización escolar de este año?

Preocupa superar y compensar desde el primer momento las posibles pérdidas en el aprendizaje que se están teniendo desde marzo del 2020. Una de las preocupaciones en la organización es el horario, ya que la Consejería propone para este curso un aumento en el horario de Religión y una disminución de horario de inglés, con adjudicación semanal a estas áreas, tramos de media hora difíciles de encajar en el diseño horario. Preocupa que por lo general la situación de la pandemia ha cambiado ciertas rutinas escolares que hacen necesario un aumento de profesorado. Preocupa también cómo se va a comportar el virus este año en las aulas, ya que las nuevas variantes se están comportando de formas imprevisibles. Preocupa cómo mejorar la digitalización y su mantenimiento sin incrementos en los presupuestos anuales.

Siempre tienen problemas con los conserjes, ¿son imprescindibles en los centros?

Algunos centros de Córdoba tienen una gran preocupación, provocada por un grave problema, en especial, en Córdoba capital. Un número amplio de centros no cuentan con conserje para el curso 2021-22. El Ayuntamiento de Córdoba va a dar respuesta con guardas de seguridad en el horario de entrada y salida. Esta solución denota el desconocimiento total de la dinámica diaria de un centro escolar y la discriminación que se hace con un servicio público en comparación a otros estamentos públicos que tienen conserje todo el tiempo. Los niños y niñas parecen ciudadanos cordobeses de segunda categoría que no pueden usar espacios climatizados, renovados y con conserje, en comparación a otros edificios públicos con menos usuarios diarios como bibliotecas, centros cívicos, Ayuntamiento... A diario, en cada centro, los porteros o porteras atienden a numerosas personas y llamadas, además del control de entradas, salidas y otras competencias, como atender a las familias, profesorado, distribuidores de material, entrega de pan, comida, personal de mantenimiento, distribución de material...

Es el tercer curso bajo el covid. Profesores y alumnos están vacunados, ¿se relajan las estrictas medidas del curso anterior?

La propuesta del Ministerio, consensuada con las autonomías, no relaja las medidas básicas, de mascarilla, gel, distanciamiento, grupos de convivencia y ventilación. Sí varían algunos criterios sobre confinamientos por contactos.

¿Seguirá habiendo un equipo covid y enfermeras de enlace?

Sí, la normativa adjudica un coordinador o coordinadora covid y una comisión covid. Se dará horario de dedicación al coordinador, con un calendario horario según las unidades del centro y también se designará una enfermera o enfermero de enlace.

¿Están los cupos de profesores ya completos al comienzo del curso escolar?

Aún no se han completado los cupos de funcionamiento de forma total. Esto perjudica notablemente a la organización horaria, pero durante la primera semana de septiembre se terminará de adjudicar.

¿Cuentan con suficientes docentes de refuerzo?

El refuerzo de profesorado covid solo se adjudica a algunos centros con cierto número de alumnado. Si bien se han nombrado algunos maestros de refuerzo covid, siguen siendo escasos.

El ajuste de los horarios es uno de sus quebraderos de cabeza.

El horario es una dificultad que viene determinada por las cargas horarias que determina la Consejería para cada área, y por algunos condicionantes como el profesorado compartido. Casi todos los centros deben empezar a poner en primer lugar el horario de Religión, ya que suele ser profesorado que comparten varios centros.

¿Volverán las reuniones presenciales con los padres de alumnos que tanto se demandan?

Van a seguir afectadas por la pandemia, ya que el control de acceso a los centros sigue las mismas medidas para cualquier persona de la comunidad educativa.

Las actividades extraescolares también se vieron recortadas estos años de pandemia. ¿Volverán de nuevo?

Van a seguir afectadas por la pandemia, ya que además de que ha disminuido la oferta, el profesorado restringe la solicitud de actividades que sean difíciles de seguir con los protocolos covid existentes.

¿Cuál es la visión de Asadipre respecto a la reducción de unidades escolares en algunos centros?

Como presidenta de la asociación de direcciones escolares públicas de la provincia de Córdoba, Asadipre, transmito la preocupación sobre la bajada de la natalidad existente. Los próximos años van a provocar una debacle en la supresión de unidades en los centros escolares, esta situación necesita de un compromiso por parte de la Administración de planificar con seriedad sus centros y bajar la ratio para aprovechar los recursos existentes mejorando la calidad de la enseñanza a favor del servicio educativo público. No se puede dejar morir a los centros, ofertando enseñanzas que se van perdiendo curso a curso, recursos y, por tanto, calidad. Se debe planificar cómo organizar toda esta situación.