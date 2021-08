Córdoba tiene una persona que no ejerce ninguna actividad laboral ni desea o puede hacerlo por cada residente que sí está trabajando. Este colectivo es considerado como inactivo por la Encuesta de Población Activa y su situación se debe a diferentes circunstancias como ser estudiante, dedicarse a las labores del hogar, ser jubilado o pensionIsta, o tener una incapacidad permanente.

De los 652.200 habitantes de la provincia que tienen 16 o más años de edad, 276.300 están inactivos frente a los 290.800 que tienen un empleo y, por tanto, contribuyen al pago de las pensiones o a la generación de riqueza en el país. Esto arroja una proporción de uno a uno. Si se traduce en términos porcentuales, se puede observar que el 42% de la población cordobesa mayor de 16 años no trabaja, en principio, porque no quiere o no puede hacerlo, mientras que un 45% está ocupada, de acuerdo con los datos de la última EPA, relativa al segundo trimestre del año.

El peso de los inactivos en la provincia es muy similar a los resultados obtenidos en Andalucía, donde este colectivo representa el 43% de los 7.046.200 mayores de 16 años. También se aproxima a lo que ocurre en España, donde hay censadas 39.633.100 personas con edades superiores a los 16 años y el 41% son inactivas para el mercado laboral.

Acerca de la evolución de este colectivo en los últimos años, el análisis de la información de la EPA indica que su proporción se ha reducido en la provincia, ya que en el 2007 los inactivos eran el 46% de la población mayor de 16 años, cuatro puntos más que en la actualidad. En efecto, durante la crisis económica el número de personas que se encuentra en esta situación ha disminuido en Córdoba (a diferencia de lo ocurrido a nivel nacional) por las caídas registradas en las cifras de estudiantes y aquellos que trabajan en el hogar propio.

Un total de 50.900 inactivos lo son por estar formándose en estos momentos, un 6% menos que en el 2007, y 70.900 personas se dedican a las labores de la casa, un 26% menos que entonces. En el lado de los colectivos que han crecido aparecen los 129.000 jubilados o pensionistas cordobeses, que son un 4% más que en el 2007; las 18.800 personas que se encuentran incapacitadas de forma permanente (un 24% más) y las 6.600 que son inactivas debido a otras circunstancias, una cifra que ha aumentado un 40% respecto al 2007. En esta evolución podrían haber incidido diferentes factores como la necesidad de salir al mercado laboral ante el aumento del desempleo en las familias o el envejecimiento de la población que se viene produciendo en los últimos años debido al descenso de la natalidad. De este modo, las cifras del Instituto de Estadística de Andalucía apuntan que los mayores de 65 años (muchos de ellos son inactivos porque ya están jubilados) van ganando peso en el total de los habitantes y si en el 2007 sumaban un 17% de la población cordobesa, ahora representan el 20%.

El escenario se complica si a quienes no están trabajando por no desearlo o no poder hacerlo se añaden aquellas personas que quieren trabajar pero no encuentran empleo, que son 85.100 cordobeses. Este grupo y los inactivos suman 361.400 personas, una cifra que supera a las 290.800 que, como se ha referido más arriba, están ocupadas en la provincia (todo ello, pese a que este es el número de ocupados más elevado para un segundo trimestre desde el ejercicio 2008).

De acuerdo con estas cifras, el 55% de los cordobeses mayores de 16 años no ejerce ninguna actividad laboral por distintos motivos. El porcentaje se ha incrementado desde el inicio de la última crisis económica, ya que en el 2007 era del 53%, debido al fuerte aumento del paro experimentado desde entonces en la provincia.

Este resultado, además, es cinco puntos superior a la media nacional. En España son 19.961.400 las personas que están desempleadas o figuran como inactivas para el mercado laboral, exactamente la mitad de la población que tiene 16 o más años.