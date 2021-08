Estamos a finales de agosto, a tan solo 10 días para la vuelta al cole, el comienzo del curso escolar 2021-2022, y las familias se preparan ya para un desembolso que, no por esperado, resulta menos gravoso. A las mochilas y material escolar hay que sumar ropa y calzado, o uniformes si está escolarizado en un centro que los exige. La ropa y los zapatos se quedan pequeños, hay que renovar mochilas, lápices y cuadernos, libros y ropa de deporte. Todo listo para que el 10 de septiembre los más pequeños, y el 15, los mayores, comiencen un nuevo curso escolar plenamente equipados.

Las organizaciones de consumidores preparan estos días informes sobre el coste de la vuelta al cole con datos muy distintos pero que permiten en Córdoba hacer una media aproximada de un gasto entre 500 y 1.000 euros por niño, sin contar comedor y actividades extraescolares, variando mucho desde la educación Infantil al Bachillerato y entre un centro público, concertado o privado. No obstante, todas las fuentes consultadas admiten que no han subido los precios, salvo un 5% los libros, y que incluso se hacen ofertas para hacer menos difícil esta cuesta de septiembre en los hogares familiares. Sin embargo, un estudio dado a conocer el viernes por el Observatorio Cetelem señala que los gastos propios del inicio del curso escolar para los andaluces serán un 21% más en este 2021 respecto a las cifras del 2020 con 327 euros de media, un 2021 señalado tanto por los agentes económicos como por las autoridades como el año de la recuperación económica en España.

De hecho, estos días, las grandes superficies comerciales se afanan en hacer ofertas para la vuelta al cole, con reclamos como "Llévate dos por" o descuentos para la próxima compra. Los zapatos son, si duda, el producto más caro, desde 59,90 euros unos Gorila a 46,90 los Pablosky, mientras que las mochilas oscilan entre los 20-30 euros las más básicas y los 60-70 euros las de diseño o de marca.

La encuesta realizada entre 1.115 padres por la Organización de Consumidores y Usuarios señala que por término medio, cada hijo costará a los padres un total de 1.890 euros, teniendo en cuenta también comedor y actividades. El gasto anual varía según el ciclo educativo, la región donde se resida, pero sobre todo del tipo de centro donde se matricule al alumno. Así, quienes acudan a un colegio o instituto público afrontarán un coste anual medio de 968 euros, por los 2.704 euros de quienes vayan a un centro concertado y los 6.247 euros de quienes elijan uno privado. Aparte de los costes de matrícula y las cuotas (inexistentes en la enseñanza pública), los principales gastos corresponden al comedor y a las actividades extraescolares, que suman unos 1.000 y 640 euros al año respectivamente entre quienes los contratan. Esto encarece sobre todo los ciclos de Infantil y Primaria, donde suele ser más habitual contratarlos. En cuanto a los libros de texto, en Andalucía se mantiene el programa de gratuidad. Este curso escolar 2021/22 se renovarán de forma completa los libros de 2º y 4º de ESO, así como los libros correspondientes a 1º y 2º de Educación Primaria y la dotación específica para el alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo. Desde hace días, las librerías facilitan la labor a los padres con posibilidades de reserva y con diferentes descuentos para aliviar el importe final de la cuenta por unos libros de texto que este año cuestan alrededor de un 5% más respecto al anterior, según adelantó días pasados este periódico. El material escolar sí encarece la cuenta, sobre todo para los más pequeños, de Infantil de primer ciclo, que han de adquirir un contenedor, con cuadernos y fichas, que cuesta unos 115 euros.

Cuesta arriba

Asunción compraba el viernes en un centro comercial, intentando cuadrar la cuenta para equipar a sus cuatro hijos. «La cuesta de septiembre se nota y las familias numerosas tratamos de abaratar los gastos como podemos». De ahí que tratara de comprar polos por 6 euros, «cuando en el colegio concertado me cuestan 20, por lo que yo les bordo el escudo». Pilar, con dos hijos, explicaba en este mismo centro comercial que «hoy me acabo de gastar 1.000 euros, entre zapatos, material escolar y uniformes, y me quedan los calcetines y la ropa interior, menos mal que los libros son gratis». Además, al estar en cursos distintos sus hijos, había tenido que comprar dos diccionarios, cuadernos de inglés, etcétera, por unos 80 euros más.

Rosario Blanco, responsable de la tienda del colegio La Salle, aseguraba que los precios se mantienen desde hace 7 años. «Es una inversión a primero de curso pero también es un ahorro para las familias, pues ya no les tienen que comprar más ropa de diario, y todo el mundo va igual vestido», explicó a este periódico y defendió que «lo que se saca es para el colegio, para su misión». Un uniforme escolar puede costar entre 200-250 euros, entre polos, falda/pantalón, jerseys, chándal y calcetines. Muchos colegios públicos están también apostando por el uniforme escolar, de forma voluntaria, que se encargan de vender las ampas, porque resulta más cómodo, sobre todo en Infantil.

El responsable de la planta de Vuelta al Cole en El Corte Inglés señaló a este periódico que se mantienen los precios de uniformes y material escolar. Este centro atiende a 12 colegios privados y concertados. Asunción, de Temola, especializada en uniformes escolares, aseguró también que «no hemos tocado los precios».