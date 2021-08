El coordinador provincial de Ciudadanos por Córdoba, Fran Carrillo, ha valorado el inicio del nuevo curso político, recordando que “cerramos el curso político andaluz anterior con la aprobación en el Parlamento de Andalucía de tres leyes con sello naranja, la aprobación de la Ley de Reconocimiento de Autoridad del Profesorado, la Ley de la Lucha Contra el Fraude y la Corrupción Política y la Ley de Infancia y Adolescencia”, que han conseguido que “la Andalucía del cambio y del progreso que está avanzando, empiece a consolidarse”.

Carrillo, ha destacado que Cs afronta el inicio el curso político “con la misma idea con la que terminamos el anterior, trayendo iniciativas que no va a traer ningún otro partido político”, y ha puesto el ejemplo de la Consejería de Economía de la Junta de Andalucía, que “ya ha anunciado la bonificación al 99% de las matrículas en el ámbito universitario, congelando las tasas, fraccionando los pagos en 8 plazos y ayudando a los alumnos a que el precio de la matrícula no sea un obstáculo para formarse. Ahora se está viendo por qué es tan importante que las principales áreas del Gobierno del cambio, tanto en Córdoba como en Andalucía, las dirija Ciudadanos”.

Fran Carrillo ha reiterado el papel "fundamental" de su partido en las instituciones, destacando que “está muy bien que haya políticos al mando de las instituciones que sepan qué decisiones tomar ante los problemas, pero también es importante que haya gestores, personas que dejan la ideología a un lado para poner encima de la mesa el bienestar de todos los ciudadanos, que les da igual el ‘carnet político del ciudadano’ que va a depositar su voto y que no están en la confrontación constante”.

El coordinador provincial de Ciudadanos en Córdoba ha pedido a los cordobeses “que se pregunten por qué la Córdoba y la Andalucía de antes de que llegara Cs y la de ahora no es la misma”, recordando como “antes teníamos gobiernos que ralentizaban las inversiones, que frenaban la llegada de empresas, que hacían que el paro aumentara y que el dinero público se fuera por el sumidero de la corrupción, y ahora llega un Gobierno nuevo que hace que las empresas vengan, que se les de cariño a empresarios y emprendedores, que el desempleo ya no sea una lacra de la que nunca se puede salir, que no se deje a nadie atrás”.

“Córdoba y Andalucía no avanzarán si no está Ciudadanos” ha afirmado Carrillo, que ha destacado que “los cambios fundamentales que han llegado a esta tierra, no los ha impulsado ni el bipartidismo, los ha impulsado nuestro partido”, recordando que cuando se pregunta a los cordobeses por la valoración de los Gobiernos, “las áreas más valoradas son las que gestiona Ciudadanos”. Carrillo ha cargado contra “una oposición que se dedica a estorbar, haciendo de la mentira su bandera” y ha recordado “el éxito del desarrollo del curso escolar, el superávit económico y comercial de Andalucía y la ausencia de corrupción en el Gobierno andaluz en estos dos últimos años”, por lo que “si dejamos que la política andaluza y cordobesa la decidan los extremos, no hay futuro posible. Si dejamos que el futuro de nuestra tierra lo dirija el bipartidismo de siempre, se harán las mismas cosas de siempre. Ciudadanos es el único partido que fiscaliza y que garantiza que eso cambie y que se apliquen políticas diferentes”.

Fran Carrillo ha manifestado que hoy “los andaluces prefieren políticas que defienden las libertades individuales y no a políticos que quieren eliminarlas y saben que el progreso de nuestra tierra será mayor si las políticas liberales continúan en el Gobierno. Libertad para abrir un negocio, libertad para decidir cómo quieres vivir y cómo quieres morir, libertad para que tu condición sexual no sea un obstáculo o libertad para hablar en cualquier idioma. Prosperidad, progreso y riqueza, eso es lo que propone”.

El coordinador provincial de la formación en Córdoba ha querido también lanzar “un mensaje de afecto y solidaridad a todos los vecinos de la comarca de Los Pedroches”, pidiendo diálogo “a todas las administraciones para que se pongan de acuerdo” y dar solución a los graves daños causados por los terribles incendios que se han producido en la zona.