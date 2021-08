09:55

La mitad de los ingresados por covid mantienen algún síntoma un año después

En torno a la mitad de los pacientes que han sido hospitalizados por covid-19 continúan experimentando al menos un síntoma persistente doce meses después, según un estudio desarrollado en un hospital de Wuhan (China) y publicado hoy por la revista "The Lancet". Los investigadores exploraron a 1.276 pacientes a los seis y a los doce meses de haber recibido el alta en el hospital Jin Yin-tan entre enero y mayo de 2020, y determinaron que "la mayoría de los síntomas se había resuelto" al pasar un año. Alertaron, sin embargo, de que esas personas recuperadas, cuya edad media era de 57 años, presentaban un peor estado de salud general respecto a aquellas con edad, sexo e historial clínico similares que no han sufrido covid-19.