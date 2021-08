El programa Erasmus + es, dentro del panorama educativo, una auténtica “joya de la corona” en cuanto a desarrollo se refiere. Para muchos centros conseguir alguno de estos proyectos supone todo un reto formativo, tanto para profesores como alumnos. Durante el curso pasado la pandemia paralizó el aspecto más atractivo de este programa internacional, las movilidades entre países participantes. Un punto que restaba atractivo a la experiencia cuyo fuerte es, precisamente, el poder viajar a otros países como parte de la propia dinámica del aprendizaje.

El avance de las vacunaciones y un cierto control de los contagios han hecho que de nuevo, se retome este punto. Así ha ocurrido en el Colegio Concertado Séneca, donde durante este mes de agosto el profesorado ha comenzado a realizar los primeros encuentros con los socios europeos de dos de los tres proyectos Erasmus+ en los que actualmente están embarcados.

La primera de estas movilidades ha sido a Nigde (Turquía), en el marco del proyecto KA229 All your dreams can come true if you have the courage to pursue (Todos tus sueños pueden hacerse realidad si tienes el coraje de perseguirlos) donde Juan Luque y Alberto Barrera han trabajado codo a codo con los compañeros de Lituania, Turquía y Grecia para indagar y conocer más formas de promover el emprendimiento en el alumnado de 4º de ESO. “Llevamos desde junio preparando el viaje”, explica Luque quien añade que “a la logística propia de este tipo de desplazamientos hemos tenido que sumar aquellas propios del covid como el certificado de vacunación, seguros de cancelación por si hubiese algún improvisto y trámites en las agencias de sanidad para la llegada en los distintos países”. Un cúmulo de trámites nuevos que complican un poco todo el proceso que una vez en el destino, tanto las profesoras desplazadas a Macedonia como los de Turquía, han detectado una relajación en las normas covid en ambos países. “Por supuesto que no se debe generalizar y los compañeros con los que hemos trabajado respetaban el uso de la mascarilla y con ellos nos hemos sentido seguros en ese sentido, pero después en ocasiones sí hemos visto cierta laxitud”, subraya Luque. .En cuanto al ámbito escolar, ver la realidad ajena hace que te des cuenta del gran número de decisiones acertadas que se han tomado en el ámbito del sistema educativo español, “en Turquía, por ejemplo, llevan sin poder tener clases presenciales desde la irrupción del virus y a día de hoy no saben si podrán empezar, ya que las ratios allí son mayores y por lo que nos cuentan hay un número importante de población que no se quiere vacunar”.

Las profesoras Paula Muñoz y Magdalena Vacas, participantes del proyecto Erasmus+ KA201 Teaching maths to students with dyscalculia and mathematics anxiety (Enseñando matemáticas a alumnos con discalculia y ansiedad matemática), se desplazaron hasta Kumanovo, en Macedonia del Norte, para dar a conocer a sus colegas de proyecto los resultados obtenidos de la investigación realizada en este campo a lo largo del pasado curso escolar por parte del claustro, así como poner en común estrategias y herramientas que aborden las dificultades que el alumnado pudiera presentar en el campo de las matemáticas. Ambas se mostraban entusiasmadas de haber podido realizar la movilidad “para conocer en persona a los socios de estos proyectos, pues todo el trabajo hecho el pasado curso fue virtual”.

La reactivación de esta parte imprescindible en el programa europeo va llegando también, poco a poco, a otros centros educativos como el IES Ángel de Saavedra, donde, tal y como explica su coordinadora de bilingüismo, Pilar Torres, tienen un KA229 con movilidades de “corta y larga duración” del alumnado en Bélgica previstas para el segundo o tercer trimestre del curso que está próximo a comenzar. “Los desplazamientos de larga duración son de tres meses mientras que los de corta duran una semana”. Los compañeros de proyecto belgas vendrán a finales de septiembre “si las condiciones sanitarias así lo permiten”, recalca Torres.

En el IES Sácilis también tienen desplazamientos internacionales que se quedaron en el tintero por la pandemia. Tal y como explica José Carlos López, el director del centro, actualmente tienen el KA229 Dialoga, prorrogado por un año más, “trata sobre temática de inclusión a través de las experiencias educativas de éxito que se llevan a cabo en las Comunidades de Aprendizaje y que pretendemos desarrollar y concluir durante este curso”. En su caso ya realizaron un viaje a Estrasburgo antes de la pandemia y les queda pendiente otro a Italia y que sus colegas de proyecto vengan asimismo hasta este centro de Pedro Abad. “En realidad teníamos una movilidad de larga duración pero vamos a transformarla en movilidades cortas haciendo encuentros Erasmus típicos de toda la vida”.