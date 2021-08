"Creo que el 100% de las promociones que hay hoy en día en comercialización tienen piscina, antes no era tanto. En vivienda de protección oficial, por ejemplo, era muy raro que se pusiera una piscina, pero ahora, con este tipo de residencial y los espacios comunes, no hacerla parece hasta un crimen en nuestra ciudad", bromea Juan Manuel Gómez, responsable del portal inmobiliario Obra Nueva en Córdoba.

En efecto, desde el sector señalan que la zona de baño se ha convertido en uno de los elementos demandados por los nuevos compradores ante las altas temperaturas que se registran en la ciudad, aunque este profesional señala también que «el producto estrella son las terrazas. Es complicado vender un piso sin terraza hoy en día, tiene que tener desahogo y no solo balcón, sino que se pueda sacar una mesa y hacer algo de vida en ella. Viene todo espoleado por la pandemia, sin duda», admite en referencia a las consecuencias que la crisis sanitaria ha tenido en las preferencias de los clientes.

Estos espacios al aire libre «se han ido encajando en los proyectos sin que el precio se vea muy alterado, quizá metros cuadrados construidos son los que son, y a lo mejor tienes que hacer los dormitorios más pequeños» para ganar la referida terraza, precisa Juan Manuel Gómez.

En este sentido, confirma que el confinamiento de la población y otras situaciones generadas por la pandemia han llevado a que muchas familias se replanteen dónde quieren vivir, por lo que «la reposición es un mercado importante, venden y buscan estos espacios libres que han visto que carecen de ellos».

Preguntado por la situación del acceso a la financiación, el director de Obra Nueva comenta que «siempre hay trabas, cada vez las ponen más, pero también el comprador, este de reposición por ejemplo, viene con dinero y los nuevos compradores tienen un perfil de funcionario la gran mayoría, y los bancos están encantados de tener este perfil», señala.

La Asociación de Agencias Inmobiliarias de Córdoba destaca, asimismo, que «gran parte de la obra nueva está siendo reabsorbida por personas que venden o quieren vender. Por ejemplo, personas que compraron VPO en Arroyo del Moro y se van a zonas nuevas. Quizá necesitan más dormitorios. Son familias que quieren mejorar», subraya su presidente, José Vaquero. En esta línea, detalla que se buscan «viviendas con terrazas exteriores, que estén en zonas ajardinadas. Sobre todo, zonas espaciosas, áticos y bajos con jardín. La gran mayoría busca piscina dentra de las posibilidades de la construcción», añade.

Por otra parte, Asaicor ha detectado un crecimiento fuerte de la demanda en áreas como Levante, La Viñuela o Fátima, principalmente, por parte de personas jóvenes que adquieren una «vivienda trampolín» para dentro de unos años quizá mudarse a otro lugar.

Su presidente comenta que en el mercado del alquiler observan, asimismo, que personas que han estado viviendo en inmuebles de interior buscan ahora exteriores o viviendas con terraza.

Ayudar a los jóvenes

Sociedad de Tasación apunta en su último informe sobre el mercado de vivienda nueva, de julio pasado, que «el descontento generalizado de la población con la funcionalidad y el desahogo de sus hogares, derivado de los meses de confinamiento, unido a las posibilidades que ofrece el teletrabajo, ha dado lugar a nuevas preferencias de la demanda», que se traducen en la búsqueda de espacios exteriores, entre otras cuestiones.

Esta empresa alerta de una posible «contracción de la demanda» cuando se retiren políticas que han ayudado a sostener el tejido productivo y el empleo. De otro lado, en referencia a los jóvenes apunta que serían necesarias medidas similares al «help to buy» británico (ayuda para comprar), ya que a menudo pueden asumir el crédito hipotecario, pero no ahorrar a corto plazo el importe no financiado por la hipoteca.