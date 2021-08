Cuando un sueño se persigue, no hay nada que impida que se cumpla. Eso sí, el camino ni es fácil y ni está exento de sacrificios. Todo esto lo sabe muy bien la cantante cordobesa Esperanza Delgado, que ha vuelto a su ciudad natal desde Estados Unidos para participar en el programa de la Delegación de Juventud del Ayuntamiento de Córdoba ‘Planneo Al Fresco’. Su actuación, una de las más esperadas, hizo las delicias del público que se acercó hasta el Quiosco de la Música de La Victoria.

Sin un vínculo familiar a la música, Esperanza Delgado (septiembre de 1994) se graduó en Canto Clásico en el Conservatorio Profesional de Música de Córdoba "Músico Ziryab" y en 2016 participó en el programa La Voz, donde Alejandro Sanz fue su coach y llegó hasta semifinales. Después de digerir aquel éxito, Esperanza continúa formándose en Estados Unidos, donde, de momento, piensa quedarse para abrirse camino en el mundo de la música. Un primer paso ya lo ha dado con la creación del grupo Mestizas, formado por Alejandra Gómez, Estefanía Núñez Villamandos, Patricia Ligia y Paloma Gómez Angulo, todas compañeras de estudio en USA.

-No podemos ponernos en situación sin antes preguntar por la salud. ¿Cómo están pasando esta pandemia?

Pues de momento la salud bien, también la de mi familia, gracias. La verdad es que la pandemia ha sido un golpe duro para todos. Cualquiera que nos esté leyendo sabe que no ha sido fácil para nadie. En mi caso, en la parte profesional ha sido un freno, se ha ralentizado todo mucho y ha tocado postponer muchos eventos. Aunque ha sido online, he podido seguir estudiando y eso ha hecho que esté más entretenida.

-El Covid también dejó secuelas en su grupo Mestizas. ¿Qué planes tienen ahora?

El Covid y la pandemia nos rompió la gira que teníamos programada el año pasado. Ahora nos estamos recomponiendo hasta el nivel de que vamos a sacar nuestro primer álbum a finales de año y el primer single verá la luz en octubre; así que no hay mal que por bien no venga. Viento en popa a toda vela y con más fuerza que nunca, nos hemos organizado mejor, marcado estrategias y hemos sacado lo positivo de toda esta situación.

-¿En qué punto está su formación en Berklee College of Music de Boston?

Me queda un semestre solo, me graduaré en diciembre en Contemporary writing and production y Vocal performance. La experiencia ha sido súper buena, he aprendido muchísimo e incluso me da vértigo mirar atrás porque la verdad es que una siempre sabe que es una ignorante y al final te mueves no por lo que sabes sino por lo que quieres aprender. Pero la verdad es que, si miro atrás, y la evolución ha sido brutal. También creo que es un proceso vital, más que académico y está bien. Esa es la manera en la que se avanza. A día de hoy solo me llevo cosas buenas, aún habiendo pasado una pandemia.

"La labor que hace la Delegación de Juventud apoyando proyectos, financiando y dando visibilidad hace que me sienta aún más orgullosa como cordobesa y como artista"

-¿Cuáles son sus planes más inmediatos?

Lo más inmediato es graduarme, después tengo un año OPT (Entrenamiento Práctico Opcional) para seguir en Estados Unidos. Tengo que aprovecharlo para que después me puedan otorgar la visa de artista. Tengo ganas de trabajar mucho, verme allí y buscarme la vida con la música. No tengo claro donde quiero ubicarme primero. Boston es una ciudad maravillosa, aunque Massachusetts un estado que a mí me gusta muchísimo, incluso probar en Nueva York que también está cerca. La verdad que yo lo que quiero es trabajar en lo que me gusta y ser feliz; así que donde me lleve el viento y de momento parece que lo que me está saliendo de trabajo es allí; pero si el viento cambia hacia España, pues me vengo encantada.

-¿Qué queda de la Esperanza de La Voz?

Buena pregunta. Pues mira hay cosas que se han ido, sin duda, y muy bien idas; estoy contentísima de que se hayan ido (sonríe). Pero hay otras cosas que quedan y la más importante de todas y por la que hay que trabajar por mantener y aún la llevo por bandera, es la ilusión. Afrontar cada proyecto con la ilusión del primero, con las mismas ganas de hacer las cosas bien, de aportar… Esa ilusión la sigo manteniendo y no quiero perderla en nada de nada.

-¿El mejor momento en el programa?

Después de cinco años, siempre lo he dicho, me quedo con la gente que conocí: con los compañeros, con algunos de los coaches y también del equipo del programa. Compartimos muchas nuevas experiencias y eso queda para siempre, como en la vida misma al final nos quedamos con las personas que nos aportan algo. Mi paso por La Voz también me enseñó muchísimo sobre mí misma, a manejar mis nervios y a descubrirme que realmente este era el mundo laboral que quería en mi vida.

-Hace unos días regresó a Córdoba para actuar en el Quiosco de la Música. ¿Qué tal la experiencia?

-Venía un poco desacostumbrada al calor de agosto, pero en semejante estampa se te olvida el calor y todo. Fue maravilloso y salió fantástico. Para mí ha sido un placer estar en el cartel de Planneo Al Fresco y tengo que agradecer a la Delegación de Juventud que me hayan hecho partícipe de este programa. Además, me gustó mucho la actuación porque tuve la oportunidad de mezclar mis dos mundos, que son los grandísimos músicos que hay en Córdoba y que he podido subirlos al escenario con tres grandes amigos y músicos que conocí en la universidad de Boston. Una fusión muy especial para mí.

-¿Y tienen nombres?

Y tanto. A los coros Mar Fayos de Barcelona, Alicia Camiña al saxofón, al piano Juan Antonio Sánchez, al contrabajo Juanma Domínguez, a la percusión Daniel Morales “Mawe” y a la batería Shadrack Oppong. Como he dicho, compartir con estos músicos una actuación en Córdoba, en el Quiosco de la Música, con público, entre el que estaban muchos amigos y familia, hizo que fuera una noche muy especial.

A lo mejor hace 20 años también había muchísimo talento, seguro, pero no estaban estas oportunidades y posibilidades de promoción

-¿Está al tanto de las actividades que desarrolla Juventud?

Sí que lo estoy, sigo sus redes sociales, yo uso sobre todo Instagram y estoy al tanto de todo. Me fijo en todo, aunque siempre más en los temas de música, porque la cabra siempre tira al monte. La verdad es que están haciendo una labor genial. Este año me encanta que han traído a gente fantástica, muchos de ellos los conocía de antes, precisamente de redes sociales, de música independiente… Todo hay que decirlo, también me da un poco de pena que he estado trabajando prácticamente todo el verano y llegué a Córdoba el 16, así que no he podido disfrutar de todos esos buenos planes. La verdad es que la labor que hace la Delegación de Juventud apoyando proyectos, financiando y dando visibilidad hace que me sienta aún más orgullosa como cordobesa y como artista. Somos un sector que lo por lo general ya lo pasamos mal, encima la pandemia ha sido un palo muy gordo para muchas familias; dar la posibilidad de trabajar a estos artistas es brutal. Es un lujo pertenecer a esta ciudad y llevar el nombre de Córdoba siempre conmigo.

-¿Este tipo de iniciativas se hacen fundamentales para descubrir nuevos talentos?

Igual no tanto para descubrirlo, porque quien tiene ese bichito del arte, de la música dentro, al final siempre encuentra una forma de mostrarlo. Iniciativas como las de Planneo u otras tantas que desarrollan lo que sí dice es mucho de esta ciudad. El apoyo de Córdoba por su gente, por su arte, por poder mostrar el sello de la ciudad al exterior es fundamental. De esta forma ayudan a esos nuevos talentos y también evitan que se tengan que marchar fuera para buscar esa oportunidad. Igual no somos la ciudad más rica económicamente, pero que se le esté dando este espacio a la cultura, a los jóvenes talentos, es fantástico y pocas ciudades lo hacen.

-¿Qué podría destacar de los jóvenes artistas cordobeses que van saliendo?

Cada vez hay más y eso es muy bueno. Como también van surgiendo estas dinámicas, pues vamos saliendo más y, vuelvo a lo de antes, habla muy bien de la ciudad, de que se nos esté dando estas oportunidades. A lo mejor hace 20 años también había muchísimo talento, seguro, pero no estaban estas oportunidades y posibilidades de promoción. Hay que aplaudir que estén saliendo tantos y tan buenos artistas de Córdoba. Sin duda influye que nuestra ciudad es un caldo de cultivo muy bueno para el arte y la cultura en general; y eso desemboca en las grandes figuras cordobesas, de ayer y de hoy.

-¿Qué le dirías a esos cordobes@s que siguen cantando bajito en su habitación?

Que lo gocen, que disfruten su presente cantando en su cuarto y que, si en algún momento el cuerpo les pide más, que no tengan miedo de intentarlo, de estudiar, de formarse, de echarse a la calle, formar un grupo… Que no tengan miedo de soltar la escoba-micrófono y pongan su alma en el camino hacia su felicidad.

-¿Qué visión hay de Córdoba allá por donde ha nombrado a su ciudad natal?

-Es curioso, pero la mayoría de la gente sabe perfectamente ubicarla en el mapa. Con la gente que tengo contacto en Boston, son muchos los que la han visitado y te recuerdan lo bonita que es la Mezquita, se acuerdan de haber visto flamenco, la comida… Siempre me sorprende cuando me hacen estos comentarios, se me pone la piel de gallina cuando me hablan de mi Córdoba, por mucho que no la conozcan como nosotros, se nota que deja huella. Cuando te dicen lo guay que es tu ciudad, encima a tantos kilómetros, es una pasada y como que te ensancha el alma y dices “sí, esa es mi ciudad”. Es un orgullo.

-¿Qué significa actuar en Córdoba para Esperanza Delgado?

Para mí cantar en Córdoba es un honor, por supuesto. Volver a casa, que puedan venir mis amigos, mi familia… Pero también a veces da un poco de “yuyu”, por las expectativas que se puedan crear la gente, pero después pienso que, si esperan algo genial, también es porque le habré dado motivos. Supongo que es una mezcla de respeto y responsabilidad. Pero hay que centrarse en que la gente cuando va a verte actuar lo hace con las mismas ganas o más que tú misma tienes por agradarles.

-¿La veremos más a menudo por aquí?

Pues sin duda sí que me vais a ver más por aquí; yo siempre que puedo vengo y muy probablemente, no voy a decir nada en concreto, pero la próxima vez que venga lo haré también acompañada por gente con mucho talento.