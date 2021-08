El Consejo del Movimiento Ciudadano (CMC), ante la noticia de que la Junta de Andalucía ha decidido sacar a contratación la redacción de una primera fase del proyecto de ronda Norte, ha señalado que se hace sin contar aún con consenso ciudadano y vecinal sobre el diseño de la misma.

Por tanto, ha continuado, "no puede sino mostrar su insatisfacción y desacuerdo con esta decisión" y ha solicitado a la Junta de Andalucía que reconsidere esa decisión y que siga negociando, "pues consideramos que no se ha hecho el esfuerzo suficiente para que el diseño de la primera fase de la ronda sea el mejor desde el punto de vista funcional, medioambiental y vecinal".

Para el Consejo del Movimiento Ciudadano es "básico" que el acierto de soterrar la glorieta María de Maeztu, en el cruce con carretera de Trassierra, "hay que extenderlo prácticamente al resto del trayecto", tal y como ha propuesto el Consejo de Distrito Noroeste y ha dicho que si no se hace "es por razones exclusivamente de ahorro económico".

El órgano presidido por Juan Andrés de Gracia ha afirmado no entender que "se ponga un límite económico a una actuación tan relevante para la ciudad en vez de buscar las mejores soluciones constructivas posibles". También ha recordado que siempre ha defendido que "si no se hacía la mejor ronda era mejor no hacer ninguna, por lo que creemos que es una decisión equivocada, economicista y que tendrá importantes consecuencias si no se rectifica".

Por otro lado, el Consejo del Movimiento Ciudadano ha apuntado que apostó por que se redactara un solo proyecto en vez de dos, aunque luego se hiciera por fases. "No ha sido así y requerimos que al menos se cumpla el anuncio de que antes de final de año se sacará a licitación la segunda fase, de tal forma que cuando llegue el momento, se pueda decidir sobre un proyecto en conjunto. La segunda fase ha contado con un amplio consenso en el diseño y características que debe reunir, a propuesta del Consejo de Distrito Norte, y esperamos que se puedan ver reflejadas en el proyecto definitivo. De no ser así, esta segunda fase será poco más que un proyecto virtual", han lamentado desde el Movimiento Ciudadano..

Por último, el CMC ha hecho una llamada a la Junta de Andalucía, a su Consejería de Fomento y al Ayuntamiento de Córdoba para que se siga negociando sobre las propuestas presentadas por el Consejo de Distrito Noroeste y que no han sido aceptadas en el proceso de negociación realizado para mejorar el diseño de la primera fase.

"Insistimos en que se reconsidere la decisión de iniciar la licitación del proyecto y, que se reabra la negociación y que se mantenga la participación ciudadana también en la fase de elaboración del proyecto. Sería lamentable que, por segunda vez, tuviéramos un proyecto que no se puede ejecutar", han sentenciado.