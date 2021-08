La concejal del grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Córdoba Carmen Victoria Campos ha urgido hoy al alcalde, José María Bellido, a que empiece a poner en marcha todas las promesas que hizo a los vecinos de Ciudad Jardín durante la campaña electoral y que "dos años después se han traducido en la nada más absoluta".

En el ecuador del mandato, ha dicho Campos, "no hay ni rastro del plan integral de regeneración urbana que tanto reclamaban y el proyecto de aparcamiento, una de las necesidades más demandadas en el barrio, sigue esperando". El gobierno municipal "no puede abandonar este proyecto, tan demandado por lo vecinos. Las catas realizadas en esta zona del aparcamiento no impiden que se realice una construcción en el futuro y que se trabaje con un aparcamiento en altura", ha señalado Campos.

"El proyecto del aparcamiento de la plaza de toros, debe ser la casilla de salida para la rehabilitación de esta barrio, para que remonte y se frene la degradación que vienen denunciando los residentes", ha apuntado la socialista. Sin embargo, ha lamentado, "al igual que ocurre con la gran parte de los barrios y con el conjunto de la barriadas periféricas, la dejadez es el denominador común de este gobierno local y las promesas incumplidas su sello de identidad", ha añadido.

Proyectos para Ciudad Jardín

El grupo municipal socialista ha propuesto en comisiones que se ponga en marcha un plan de digitalización del mercado de Ciudad Jardín, una línea de subvenciones para arreglo de fachadas y una actuación integral de Sadeco para la limpieza de las calles y poda de vegetación.

Igualmente, Campos ha reclamado que se pongan en marcha todas las medidas comprometidas y con presupuesto para dinamizar el comercio de barrio, como el Bono 10 que "sigue sin llegar a los beneficiarios y cuando consigan ponerlo en marcha, ya será tarde para muchos negocios que habrán tenido que echar la persiana".