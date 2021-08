Este mes de agosto está batiendo todos los récords históricos de la subida de la luz. Según la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), ahora mismo la factura eléctrica es un 25% más cara que hace un año. Los hogares se las ingenian para intentar reducir el pago, aunque en ciudades como Córdoba se hace casi imposible no poner, por ejemplo, el aire acondicionado. Hay medidas que sí resultan eficaces y alcanzables, como poner la lavadora en las horas en las que el megavatio está algo más económico.

Y de la misma forma que la subida histórica de la luz está afectado a las familias, también lo hace, lógicamente, a los negocios. En una tienda en Córdoba ocurre lo mismo que en una casa: hay que enchufar el aire acondicionado, al menos durante un rato, para que trabajadores y clientes puedan ejercer bien sus funciones. Sin embargo, hay aparatos en determinados comercios que consumen mucha electricidad y que no se pueden desconectar, como las cámaras frigoríficas de ciertos comercios. Otros intentan contratar las tarifas más asequibles y hay quienes aguantan incluso sin el aire acondicionado para poder ahorrar unos euros a final de mes.

Ana María Rojas, de la pescadería Rojas, situada a finales de Ronda de los Tejares, ya pegando a la plaza de Colón, tiene que tener conectados la cámara frigorífica y el congelador las 24 horas del día. Mientras la pescadería está abierta también tiene puesto el aire acondicionado, y a esto se le suman la luz y la balanza, que también es eléctrica.

La subida del precio de la electricidad, por lo tanto, le ha afectado "muchísimo" y consulta directamente su móvil para poner sus palabras en hechos. A Ana María la factura de la luz le llega cada dos meses y la última que ha tenido que pagar se corresponde con los meses de junio y julio. Por esos dos meses, comenta, ha abonado de luz 368,81 euros. Calcula que por la misma época del año pasado no llegó a pagar ni 300 euros. Y todo esto teniendo en cuenta que todavía no le ha llegado la factura de agosto, mes en el que se ha superado el máximo histórico durante varios días consecutivos.

Sergio, gerente de La Quentra (un negocio de comida para llevar, donde predominan las tortillas de patatas en todas sus formas), intenta ahorrar en esa factura contratando la mejor tarifa. Esto es totalmente necesario si se tiene en cuenta que todos los aparatos que se utilizan en este comercio de alimentación van por luz (por ejemplo, no se utiliza gas en la cocina).

La tarifa que tienen contratada actualmente en La Quentra es una tarifa denominada plana con la que, comenta Sergio, el kilowatio puede salirte más caro, pero no te llevas sorpresas si la electricidad sufre subidas tan pronunciadas como las de los últimos días. El empresario explica que si antes, con una tarifa discriminatoria pagaba a siete céntimos el kilowatio en la hora valle (la más barata) y a 16 céntimos en la hora punta (la más cara), ahora paga 15 céntimos sea el momento del día que sea. Dependiendo de la manera en que se consuma esa electricidad, esta estrategia puede ser positiva.

Otro negocio de alimentación, pero en este caso de productos gourmet, es Familia Moreno, situado en la calleja Barqueros. David no es el dueño del negocio, pero trabaja en él y explica los pormenores que puede sufrir en la factura de la luz un comercio de este estilo. Como ocurría en la pescadería, en Familia Moreno hay una nevera con productos de alimentación expuestos que siempre tiene que estar enchufada, por lo que aquí la la luz ya tira mucho.

Además, en Familia Moreno venden jamones ibéricos que no están metidos en neveras, sino que están colgados en la misma tienda. Esto supone que el aire acondicionado debe estar conectado constantemente, esté o no abierta la tienda, para que los productos se mantengan en las condiciones más óptimas posibles y no acaben estropeándose.

Otro tipo de negocio que utiliza mucha electricidad es una copistería, especialmente las que hacen trabajos a gran escala. Es lo que ocurre en la Copistería Bulevar, en el pasaje de Gran Capitán. Manuel, el dueño, comenta que todavía no ha visto la última factura, pero da en una de las claves que pueden suponer un ahorro a pesar de los precios máximos que se alcanzan ahora. Y es que en ciudades como Córdoba, es más que habitual que las tardes de julio y agosto, especialmente del segundo mes, muchos comercios permanezcan cerrados. "Eso compensa", explica Manuel, que detalla que aunque estén todas las máquinas funcionando y el aire acondicionado puesto, por las tardes la actividad cae. También es habitual, sobre todo en pequeños negocios, que se cierre durante varios días. Está claro, eso sí, que aunque se consuma menos, los precios están por las nubes.