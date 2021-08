En plena ola de calor con alerta roja por temperaturas extremas los efectos del cambio climático se hacen especialmente presentes. Ante tal evidencia, la viceportavoz de IU en el Ayuntamiento de Córdoba, Amparo Pernichi, acompañada de concejal de Podemos, Mercedes Muñoz, ha destacado el compromiso de la ciudad con la adaptación al cambio climático. Como muestra de ello ha destacado acuerdos como la Red de Ciudades por el clima en el 2007, el Pacto de Alcaldes en el 2009 y el Plan de Adaptación al cambio climático 2019. Pero no todo funciona como debiera. Según la edil, el Plan de Eficiencia Energética, que contó con una inversión de 10 millones de euros, "está totalmente paralizado". Es por ello que ha denunciado la "falta de compromiso" del gobierno municipal con medidas que ayuden a frenar el cambio climático en la ciudad y poder crear de esta forma "conciencia colectiva". Entre las medidas que ambas formaciones reclaman se encuentran la consolidación de un eje peatonal, corredores de sombra, islas de frescor y vegetación espontánea.

"Donde no puede haber un árbol que haya un toldo", ha insistido Pernichi, al incidir en la importancia de mantener zonas de sombra en todos los puntos de la ciudad, pudiendo instalar infraestructuras de este tipo en lugares en los que resulte imposible albergar plantaciones, como la zona del Casco Histórico. Los corredores peatonales son otras de las opciones que se plantean en referencia a los ejes peatonales que conecten lugares. En este sentido, la portavoz de IU ha destacado la obra pendiente de peatonalizar en las calles Diario Córdoba y San Fernando, para conseguir unir Ronda de los Tejares con la Ribera. "El 60% de espacio público está ocupado frente al 40%, y eso hay que reinvertirlo" ha recalcado. Sobre la remodelación de calles, Pernichi propone ralentizar el tráfico argumentado que "no hace falta que las calles sean perfectamente rectas". En este sentido, también ha puesto el foco en la obra del Realejo y la segunda parte, pendiente aún, para peatonalizar María Auxiliadora, a lo que ha señalado que "hacer parches no sirve para nada".

El déficit hídrico actual, por otra parte, impide el mantenimiento y abastecimiento de los parques y jardines con zona de césped. Así, la concejala propone la plantación de vegetación espontánea para fomentar la biodiversidad y compatibilizar la demanda hídrica, un modelo que se implantó en el parque de La Asomadilla. Las islas de frescor son otra de las medidas que reclama Pernichi para sofocar las altas temperaturas en el interior de la ciudad, elemento consistente en pequeñas zonas ajardinadas adaptadas para el descanso en la sombra. Otro de los proyectos sostenibles pendiente en el tintero es el de los Anillos del Río, un programa que convertiría al río Guadalquivir en un lazo comunicacional de la ciudad.

La edil ha asegurado que "las cláusulas ambientales de cada obra están olvidadas" haciendo mención de otras medidas como la rehabilitación verde de edificios, implantación de placas solares fomentando la energía renovable o cambios de sistemas de regadío en las zonas de la Campiña.

Respecto a parajes naturales como el arroyo Bejarano o la Fuente del Elefante, ambos en Trassierra y que se encuentran actualmente secos, Pernichi ha indicado que se deben establecer medidas coercitivas y de consenso, además de "poner sobre la mesa el Plan de la Sierra de Córdoba".

La concejal de Podemos, Mercedes Muñoz, ha destacado en su intervención la falta de personal en el departamento de jardines y medio ambiente "para evitar la poda a destiempo" y por otro lado, "maximizar la plantación del arbolado".

Muñoz ha concluido asegurando que el cogobierno municipal "no cumple" con las medidas que ayuden a reducir los gases del efecto invernadero, así como a poder abandonar progresivamente los combustibles fósiles" que inundan la ciudad", promoviendo el uso y los espacios útiles para la bicicleta porque "no se toman enserio problemas tan relevantes como la emergencia climática en Córdoba".