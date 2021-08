El alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha instado a la Policía Local de Córdoba a "demostrar la capacidad de la ciudad para organizar eventos de gran calibre como la Vuelta Ciclista a España" porque "para ellos también es un día de orgullo por trabajar por la ciudad". El alcalde sale al paso así de las críticas sindicales como las del Sindicato Independiente de Policías Locales y Bomberos (Siplb), que ha pedido a los agentes de Córdoba que no hagan más productividades, especialmente a la llegada a Córdoba de la Vuelta Ciclista a España, ante el impago de las horas extras de este año. A ello se suma este viernes UGT, que en un comunicado pide la dimisión del concejal-delegado de Seguridad, Miguel Ángel Torrico, "en base a la pésima gestión realizada desde su llegada a este Ayuntamiento".

UGT señala que "la seguridad, refiriéndose en este caso a Policía Local y Bomberos, brilla por su ausencia. Estamos a 14 días del paso de la Vuelta Ciclista a España por Córdoba y la incertidumbre que deja a la ciudad en relación a dicho evento es manifiesta".

El sindicato insiste en la nota en que "no solo no tiene la capacidad de haber gestionado desde su llegada, hace más de dos años, los problemas existentes en ambas plantillas, sino que estos han aumentado con el paso del tiempo. La última es solicitar colaboración a determinados colectivos sin ánimo de lucro para sacar adelante dicha etapa de la Vuelta a su paso por la ciudad, donde incluso además se ha barajado la posibilidad de pedir ayuda a los militares, que le recordamos desde este sindicato que no son agentes de la autoridad, por si no tuviera usted conocimiento".

El alcalde señaló el jueves en la presentación del evento deportivo, que generará un gran impacto económico en la ciudad y de promoción, que "confío en la profesionalidad de la plantilla" y que "ese día no va a estar en riesgo la etapa, independientemente de lo que pase con la Policía Loca o lo que digan los sindicatos". Apuntó que el Ayuntamiento está trabajando para que la plantilla "cobre una justa remuneración" y explicó que ya se les ha pagado todos los sábados atrasados del 2018 y 2019, así como del 2020, "y estamos trabajando para que se sigan pagando".

Bellido reconoció que se había pedido la colaboración del Ejército pero "están preparando unas maniobras para un próximo despliegue y no podían colaborar", por tanto se contará con voluntarios y personal contratado "si hiciera falta".