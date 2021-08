El verano en toda su crudeza se dejará sentir en los próximos días y es que la ola de calor que ya se padece va a más. Es por ello que la Consejería de Salud y Familias elevó este jueves a rojo la alerta sanitaria por calor prolongándola hasta el domingo. Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), el termómetro llegará este viernes hasta los 44 grados, situación que empeorará durante el fin de semana cuando se prevé que el mercurio llegue a los 47 grados el sábado rozando los 46 el domingo. La mínima más alta que se espera será de 25 grados los días 13, 15 y 16.

Si durante cinco días las temperaturas máxima y mínima previstas junto con las temperaturas observadas rebasan simultáneamente los umbrales establecidos para una provincia -en el caso de Córdoba sería una máxima por encima de 40 ºC y los 22 ºC de mínima- suponen la activación de la alerta roja. Este nivel supone que, mientras dure la situación de alerta se aumentará la información y la emisión de consejos sanitarios a la población de riesgo y sus cuidadores, y se mantendrán las medidas de control y seguimiento de estas personas a través de Salud Responde y otros canales. Además se refuerzan los servicios sanitarios, tanto hospitalarios como de atención primaria. Como el seguimiento de las temperaturas es diario, estas previsiones y sistema de alertas pueden verse modificados. Desde la Consejería de Salud y Familias se recuerda que las alertas sanitarias por calor no son las mismas que las realizadas por Protección Civil, ya que se basan en umbrales diferentes, aunque los niveles de colores establecidos sean similares. Igualmente, solo el sistema sanitario puede informar de las alertas por calor que suponen un riesgo para la salud, provocando descompensaciones en pacientes crónicos, empeoramiento de la salud de pacientes frágiles, deshidratación, dificultad en el descanso nocturno, irritabilidad y mala regulación de la temperatura corporal, entre otras consecuencias. El nivel rojo implica máximo riesgo para la población si no se toman las precauciones adecuadas.

Según datos de la Aemet, durante la jornada de este jueves se alcanzó una temperatura máxima de 40,6ºC a las 18.00 horas y una mínima de 22,8 ºC a las 8.00 horas. Durante este viernes u este sábado habrá aviso rojo por riesgo extremo por altas temperaturas que se quedarán este viernes en una máxima de 46 grados a las 17.00 horas y una mínima de 25 a las 8:00 horas de la mañana. El sábado la máxima se disparará hasta los 47 grados mientras que la mínima bajará dos grados quedándose en 23. El domingo tendrá unas máximas de 46 grados y las mínimas se recuperan hasta los 25 grados.

Consejos sanitarios para combatir las altas temperaturas

La Consejería de Salud y Familias recuerda la importancia de adoptar medidas preventivas y protectoras frente al calor en la población en general, aunque especialmente en las personas mayores de 65 años, los enfermos crónicos; las personas que toman un medicamento que pueda influir en la adaptación del organismo al calor, como psicótropos, antidepresivos, hipotensores y diuréticos; así como los niños y lactantes; y quienes realizan actividad física expuestas al sol. En este sentido, y como medidas generales, es conveniente estar bien hidratado; beber mucha agua aunque no se tenga sensación de sed; evitar la exposición al sol en las horas de máxima exposición y evitar la realización de ejercicio al aire libre durante las horas centrales del día. Además, se recomienda que, si se sale a la calle, procurar estar a la sombra, llevar la cabeza protegida y vestidos ligeros y amplios de color claro y llevar una botella de agua consigo. Para disminuir los efectos del calor sobre el sueño, es aconsejable establecer un horario regular y dormir una siesta no superior a 30-45 minutos. También es recomendable cenar regularmente y de forma ligera. Si no se dispone de aire acondicionado se puede recurrir a las duchas con agua tibia, nunca fría. En la sección Verano 2021: Cuida tu Salud de la web de la Consejería de Salud la ciudadanía puede encontrar recomendaciones en relación a las altas temperaturas.

