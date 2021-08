La Delegada de Juventud del Ayuntamiento de Córdoba, Cintia Bustos, hace balance del año que lleva en el cargo. Siempre se dice que al frente de las delegaciones debe haber una persona experta en la materia. Pues bien, el pasado septiembre el Alcalde de Córdoba, José María Bellido, no pudo elegir a nadie mejor para esta delegación. Si algo tiene Cintia Bustos es juventud. Pero es que además de eso, ha demostrado en este año tener una sobrada capacidad de gestión, por lo que su carrera política aún está por fraguarse. Y no ha sido fácil.

- Primer cargo en el Ayuntamiento de Córdoba, año de pandemia y en una de las delegaciones que más ha sufrido el impacto del Covid.

- Pues sí, ha sido un estreno por todo lo alto. No ha sido nada fácil, tengo que reconocerlo, pero me he sentido muy arropada por todos los miembros de la delegación y del Gobierno, y ese apoyo ha sido fundamental para cerrar un año que, dentro de las complicaciones, valoramos como positivo por todas las acciones que se han realizado y las que están por desarrollarse. Es el momento de estar al cien por cien con los jóvenes de Córdoba y el Ayuntamiento lo sabe.

- ¿Cómo os ha condicionado la pandemia?

- Sobre todo, en la realización de actividades en la calle. Pero lo cierto es que cuando yo entré en la delegación la realidad era distinta a cualquier año pasado. Las actividades de ocio debían pasar a un segundo plano. Fue el momento de apostar más por el fomento del talento, por ayudar a esos jóvenes en riesgo de exclusión, por la formación, el empleo, el acceso al mundo laboral… En aquellos momentos, y aún ahora, era y es muy necesario ayudar a los jóvenes a acceder a un buen empleo o a formarse o simplemente teníamos que abrir las salas de estudio, que los opositores estaban demandando. Al principio organizar cualquier actividad fue muy caótico, porque se le daba forma al evento y cuando salía el nuevo decreto, las restricciones echaban por tierra todo el trabajo. Pero como he dicho, nos hemos sentido más condicionados por la nueva realidad que nos está dejando esta pandemia, que por las propias limitaciones.

- ¿Cómo ha cambiado la vida de los jóvenes?

- Prácticamente, de la noche a la mañana, nuestras vidas dieron un giro de 180 grados. Nos metimos en casa, dejamos de ir a la Universidad, al trabajo… dejamos de ver a nuestros amigos, pasamos a estar muchas más horas delante de la pantalla y todo esto está teniendo sus consecuencias.

- ¿Cómo cuáles?

- La más significativa es la psicológica. Pusimos en marcha hace meses la Asesoría Joven. Un punto al que acudir de forma gratuita y confidencial para consultar dudas y recibir ayuda psicológica, en materia de adicciones, empleo, información general, movilidad internacional, voluntariado, actividades de la ciudad, etc. Pues bien, lo más demandado ha sido la ayuda psicológica. También han llegado numerosas consultas por esa adición que se ha creado a las pantallas y, alarmantemente, esta pandemia también ha incrementado la participación de jóvenes en apuestas deportivas online.

- ¿Cuál es la situación actual de la juventud cordobesa?

- Si tuviera que destacar algo sería nuestra capacidad de reinventarnos. Han sido muchos los jóvenes que durante el confinamiento se han reinventado, no solo a nivel emprendimiento o en conseguir nuevos empleos, sino también los artistas jóvenes de nuestra ciudad, que yo destaco siempre, son admirables y muchas veces desconocidos para los propios cordobeses; han conseguido sacar ese potencial de talento y compartirlo con Córdoba y muchas veces, el mundo entero. Somos una juventud solidaria, son muchos los que se acercan a la delegación para pedirnos ayuda para montar actividades como campeonatos deportivos, conciertos o exposiciones para recaudar fondos para ayudar a familias que todavía lo necesitan en la ciudad. Y creo que somos una juventud responsable que se ha adaptado, más allá que haya alguno que no lo han demostrado, pero en su mayoría existe una responsabilidad, han sabido cuidar de sus mayores cuando más lo necesitaban y no hay que olvidar que el cambio para sus vidas ha sido bestial; y de la noche a la mañana, su realidad era otra completamente distinta a lo que conocían.

- ¿Cuál es la principal apuesta de la Delegación?

- Aunque tenemos muchos frentes abiertos, estamos muy enfocados en la apuesta por la formación, el emprendimiento y el acceso real al mundo laboral. Trabajamos por el reconocimiento a la Delegación de las competencias en formación que necesitábamos para poner en marcha un programa de cursos formativos que permitieran o facilitaran la incorporación de los jóvenes a un empleo.

- ¿Cómo está el espacio más característico de la Delegación, la Casa de la Juventud?

- Este último año, la Casa de la Juventud ha estado abierta al público como sala de estudio, ya que fueron muchos los jóvenes que se pusieron en contacto con nosotros para solicitárnoslo. En este tiempo de apertura parcial de la casa, se podría decir así, hemos aprovechado para pintar y adecentar algunos desperfectos que presentaba debido a su uso y darle un toque “más vivo” a la Casa. Cuando las medidas sanitarias lo han permitido, hemos recuperado las salas de ensayo con acceso gratuito, para que todos los jóvenes pudieran hacer uso de ellas y fomentar así que sean más los cordobeses que soliciten este recurso.

- ¿Cuál es la presencia de la Delegación en otras zonas de la ciudad?

- Se han instalado puntos juveniles en la mayoría de centros cívicos de la ciudad para fomentar la participación. Además, hemos organizado actividades que han sido solicitadas por los Consejos de Distrito y las Vocalías de Juventud o asociaciones juveniles de distintas barriadas, como por ejemplo de poniente sur, sureste, centro y del barrio del Naranjo. Durante este año se reforzará esta comunicación continua con los vecinos de Córdoba, a medida que la pandemia nos vaya permitiendo la normalización.

- Pues si le parece pasamos a desgranar todos esos proyectos que desde su Delegación se han impulsado este año. Y hablando de impulsar, cuéntenos qué es Planneo Impulsa.

- Antes, si me permite, me gustaría presentar para quienes aún no lo conozcan el programa Planneo. Esta iniciativa es la nueva cara de la Juventud de Córdoba y de su Casa. Planneo aglutina todos los servicios que desde la Delegación queremos poner a disposición de los cordobeses. Como dice el eslogan del programa: “Ser joven en Córdoba siempre es un buen plan”. Dicho esto, se ha desarrollado la línea de actuación Planneo Impulsa. Se trata de un programa con el que se apoya las iniciativas juveniles de jóvenes cordobeses entre 12 y 35 años, permitiéndoles ser los protagonistas de la programación de la delegación. Se les ayuda por parte del equipo técnico en todos aquellos aspectos que sean necesarios para poner en marcha sus ideas.

- Igual el Planneo que más ha sonado ha sido Al fresco.

- Esa era la idea, que sonara, que volviera la música. Además, dentro se ha recuperado el Quiosco de la Música como punto central de actividades culturales en la ciudad. Sin duda este ha sido uno de los grandes éxitos de la delegación de Juventud este año. El programa está dirigido a jóvenes y protagonizado, en su mayoría, también por jóvenes. Con estas actividades se pretendía también hacer un guiño a los artistas jóvenes que llevaban dos años sin poder prácticamente actuar. Aún quedan un buen número de actuaciones para disfrutar Al fresco en El Patio, en Las Pistas y en El Quiosco; que son las ubicaciones elegidas.

- ¿La respuesta ha sido la esperada?

- Ha sido mejor. La verdad es que estamos encantando con la respuesta que ha tenido todo el programa. Hay que tener en cuenta que los cordobeses y sus jóvenes estaban deseosos de tener actividades algo más ociosas. Siempre desde la responsabilidad y ajustándonos a las restricciones haremos que el ocio vuelva a estar más presente.

- ¿Hay más actividades que tengan que ver con la música?

- Se ha lanzado el certamen Música Propia By Planneo, junto a Cadena Ser. Nace tras las restricciones a causa de la COVID-19. Un formato mixto en el que los jóvenes cantautores, en grupo o en solitario, acuden a la radio y se promocionan de forma online. Este año se prevé que podamos disfrutar de los conciertos de forma presencial. Dentro de esta línea también está el Proyecto Gata, una iniciativa cultural e innovadora que mezcla distintas disciplinas artísticas y con la que se pretende dar visibilidad a las artistas cordobesas. Dentro de su programación se pueden encontrar certámenes de poesía, batalla de gallos, encuentros con influencers, conciertos, etc.

- Hay quien dice que, si no está en Internet, no existe. En este sentido, le estáis dando soporte y visualización a muchos artistas cordobeses.

- Creemos en las nuevas tecnologías y en el uso responsable de las redes sociales, de hecho, tenemos la iniciativa “Empoderamente”, que va enfocada precisamente a formar a los jóvenes para hacer el mejor uso de las redes como vehículo de promoción cultural. Lo organizamos junto a la asociación Mojo de Caña y dentro de las actividades contará con la participación de las artistas e influencers Lola Vendetta y Lula Gómez , que ofrecerán un taller formativo y un encuentro. También me gustaría destacar el Escaparate de Arte Joven, un escaparate virtual con el que la Delegación pretende favorecer la visibilidad de artistas jóvenes locales en diversas disciplinas. Es una especie de galería para mostrar el trabajo de nuestros jóvenes.

- Hablando de temas virtuales, ¿qué hay de los eSports?

- Pues me alegra esta pregunta. Desde la Delegación estamos apostando por esta disciplina, ya no solo como actividad de ocio alternativo y responsable, sino como una posibilidad de formarse y acceder a un nuevo mercado laborar. En la Asesoría Juvenil hemos recibidos muchas consultas sobre adición a los juegos, así que debemos estar instruidos y formar para que lo jóvenes hagan un uso responsable de todo lo que tienen a su alcance.

- ¿Queda alguna iniciativa de la que le gustaría hablar?

- (Ríe). Sí, sí. Es que ha sido un año muy completito. No quiero olvidar “El Relevo”, un programa conjunto entre la Vocalía de Juventud de la Agrupación de Hermandades y Cofradías de Córdoba y la delegación, cuyo objetivo era darle visibilidad y protagonismo al papel de los grupos jóvenes de nuestra ciudad, descubriendo la Semana Santa desde el prisma de la juventud.

También se ha participado en la bienal de fotografía con su apartado exclusivo para jóvenes, cuyas obras se han podido ver en la calle Gondomar. Y se ha continuado celebrando el certamen de poesía de la Delegación, el cual ya es un hito en la agenda de la misma.

Por último, hay que hacer una mención especial al certamen de Historieta, Caricatura e Ilustración y el fanzine Trampa, que cumplen diez años. A lo largo de este tiempo, certamen y fanzine se han consolidado como una iniciativa de referencia para jóvenes dibujantes locales de entre 12 y 35 años. El fanzine Trampa es una publicación que recoge una amplia selección de las obras presentadas al certamen. Con motivo del décimo aniversario de esta iniciativa, la Delegación de Juventud tiene previsto desarrollar otras actuaciones que redunden en la promoción de los jóvenes talentos locales del mundo de la ilustración y el cómic, dentro de un programa que se creará a tal fin con el nombre de TrampaX.