En lo que va de año Sadeco ha recibido 82 avisos por presencia de mosquito tigre en la ciudad. De éstos una parte ha sido identificada como tal pero la otra era “otro tipo de insectos voladores que son muy agobiantes pero no pican”. Así lo explica el jefe del departamento de Inspección e Higiene Ambiental de Sadeco, Enrique Flores, quien detalla que de éstos, en torno al 20% (28 avisos) se ha confirmado que no eran casos de mosquitos tigre sino de otros dípteros hematófagos tipo mosquito común o mosca negra. “Sí confirmamos 25 casos leves que para nosotros significa que efectivamente hemos visto presencia de mosquito tigre pero no zona de cría dentro de la casa donde se ha recibido el aviso” explica Flores quien señala que se han dado 13 casos de grado medio de gestación, es decir, “cuando hay algún foco de cría de mosquito adulto” y “solamente” 8 casos graves, que es cuando se detectan bastantes focos de cría dentro de una misma vivienda. Del total de avisos aún quedan ocho pendientes de evaluar entre hoy y mañana.

El mosquito tigre es una especie invasora doméstica que no se localiza en el río, ni en piscinas u otras superficies grandes de agua. Está siempre asociado a muy pequeñas cantidades de agua siendo el ideal de reproducción el plato de una maceta. “Allí la hembra pone los huevos y se va desarrollando la larva con el flujo diario de agua que se genera del riego de la maceta”. Otra característica de este insecto es que no se desplaza en grandes distancias. “Normalmente casi todos los casos que vemos o están dentro de la misma casa o vienen de la casa del vecino”, asegura el jefe de Inspección e Higiene ambiental.

La lucha contra el mosquito tigre es, básicamente, la prevención. “No hay tratamiento contra esta especie como ocurre con otras, tipo aparatos domésticos para su captura o difusores de insecticida o la típica mosquitera para la ventana”, destaca el experto. Lo importante en estos casos de presencia de tigre es siempre “localizar donde está el foco de larvas y tratarlo con algo tan sencillo como clorar esos pequeños reductos de agua”.

El mosquito tigre ha llegado para quedarse y como muestra de ello encontramos la expansión que de forma paulatina va haciendo hacia distintas zonas de la capital. “Actualmente está asentado en El Brillante y más recientemente en Paraíso Arenal y está yendo hacia Encinares de Alcolea y Urbanización el Sol y la barriada del Higuerón” recuerda Enrique Flores quien concreta que se concentra en la parte norte “ya que ahí es donde se dan las mejores condiciones para su cría”.