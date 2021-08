La Agencia Estatal de Meteorología publicó el lunes un aviso especial por la llegada de la primera ola de calor a España (excepto el área cantábrica y buena parte de Galicia) a partir de mañana miércoles. Sus previsiones apuntan que, en el caso de Córdoba, las temperaturas alcanzarán la máxima más elevada el próximo sábado, con 47 grados centígrados, aunque serán muy altas prácticamente durante toda la semana.

Así, la Aemet ha activado para hoy martes 10 de agosto el nivel amarillo en la campiña cordobesa (entre las 14.00 y las 21.00 horas) porque se esperan máximas de 39 grados frente a los 37 de ayer. Mañana miércoles, la Sierra y Los Pedroches, y la Subbética estarán en situación de riesgo ante la posibilidad de alcanzar los 38 grados centígrados, pero la campiña entrará en un nivel de riesgo importante para la salud (aviso naranja) por la probabilidad de llegar a 40 grados centígrados de máxima y 22 de mínima.

No obstante, será el viernes cuando los cordobeses perciban el mayor aumento de temperaturas, ya que los termómetros subirán cinco grados de golpe hasta los 46 y las mínimas no descenderán de los 24 grados. La Aemet espera que las temperaturas comiencen a descender el próximo domingo y, sobre todo, el lunes. No obstante, ayer recordaba que «hay que tener en cuenta el aumento de la incertidumbre en la predicción para esos días». Para explicar la ola de calor, indicó que el domingo pasado, «debido a la fuerte insolación propia de estas fechas, comenzó un ascenso generalizado de las temperaturas», favorecido por la entrada de una masa de aire africana».