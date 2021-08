"Cobertura covid incluida". Este parece ser uno de los reclamos publicitarios más buscados por los consumidores a la hora de contratar su seguro de viaje, y es que la inestabilidad provocada por la pandemia del coronavirus ha llevado a muchos ciudadanos a replantear sus vacaciones optando por las opciones que ofrecen más garantías ante los posibles cambios de escenario. El reembolso de los gastos por cancelación del viaje, los gastos médicos, la prolongación de la estancia, la realización de pruebas PCR o la repatriación al país de origen son algunas de las situaciones cubiertas por estos productos, aunque las organizaciones de consumidores recomiendan conocer a fondo sus condiciones antes de contratarlos, para no recibir una sorpresa desagradable en caso de tener que utilizarlos.

En este sentido, además de las circunstancias ya referidas, algunas compañías incluyen el regreso anticipado en caso de hospitalización o fallecimiento del viajero o de un familiar directo a causa del coronavirus; y la cancelación del viaje por el contagio o la muerte del viajero o de un familiar, pero los servicios cuentan con diferentes límites, por ejemplo, en las cuantías económicas, y con excepciones.

El presidente de Facua, Francisco Martínez Claus, aconseja «mirar las condiciones particulares y generales antes de la contratación para ver hasta qué punto tenemos cobertura y a quién cubre», porque «nos podemos llevar sorpresas». A modo de ejemplo, explica que «puede ocurrir que si no eres positivo no te cubra, pero te tengas que quedar en el destino (en aislamiento) y soportar los gastos por haber sido contacto estrecho de un positivo. Esto sí que puede generarnos un gran problema».

Consultado por los precios de estos seguros, Claus recuerda que «es un añadido, el viaje vale lo que vale», y detalla que estos varían dependiendo de la compañía, por lo que pueden tener un coste de entre 10 o 12 euros o llegar hasta unos 150 euros cuando ofrecen las coberturas más completas.

El presidente de Facua apunta que, por el momento, «no estamos teniendo reclamaciones sobre este seguro» y aconseja que se valore su contratación, ya que «lo único que va a ofrecer al consumidor son más garantías al realizar el viaje y evita sorpresas posteriores, porque nadie está exento», concluye en referencia a los contagios de coronavirus.

De su parte, la directora técnica de la Unión de Consumidores, Carmen Aguayo, afirma que han detectado un aumento «importante» de las llamadas relacionadas con la actividad turística «por el miedo de las personas a contratar un viaje y no poder ir». Así, detalla que «lo que han hecho en un primer momento ha sido consultar para saber cómo hacerlo y qué cubren los seguros».

Aguayo comenta que «casi todas las páginas intermediadoras te ofrecen seguro de cancelación y la gente, de forma generalizada, se lo ha hecho». También abunda en que «la mayoría de seguros no cubren la enfermedad, quizá sí cuando hay un ingreso, pero en el caso del covid se puede estar en casa». En este sentido, precisa que «si es el viajero quien quiere cancelar, aunque tenga un motivo justificado, no tiene derecho al reembolso si no existe un seguro que le dé cobertura».

Esta responsable coincide en que no han tenido reclamaciones de consumidores relativas a seguros de viaje frente al covid, pero sí han registrado incidencias con agencias intermediarias que operan en internet y cita como ejemplo el incumplimiento de las condiciones anunciadas. Aguayo especifica que la mayoría de las incidencias han sido motivadas por la desinformación y puntualiza que no tienen reclamaciones contra agencias tradicionales. A esto añade que «compañías como Vueling o Ryan Air siguen sin realizar las devoluciones de vuelos que cancelaron durante el estado de alarma», por lo que los consumidores «se están viendo abocados a acudir a los juzgados en defensa de sus derechos».

En un comunicado, Adicae ha advertido «de ofertas engañosas en los seguros de viaje covid», explicando que un análisis realizado por esta entidad «pone de manifiesto múltiples exclusiones de cobertura». En esta línea, ha indicado que «muchas aseguradoras ofrecen como supuesto producto extra la cobertura covid cuando en las condiciones generales de sus seguros regulares de viaje ya se incluía la asistencia médica y sanitaria, hospitalización e incluso repatriación».

Por otro lado, el presidente de la Asociación de Agencias de Viajes, Antonio Caño, confirma que los clientes que salen al extranjero sí están contratando un seguro que les cubra ante posibles incidencias causadas por el covid-19 y destaca la implantación de este servicio de manera gratuita por parte de la Junta de Andalucía para los turistas internacionales (no residentes) que se desplazan a la comunidad autónoma. Así, Caño lamenta que, a pesar de esta iniciativa, «ya se encargan los demás países de castigar a España en sus comunicaciones y normas de movilidad para que, con poco o mucho riesgo de contagio, el turista internacional siga con miedo».