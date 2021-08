El pasado viernes acabó el plazo para apuntarse a los viajes del Imserso, un programa vacacional que se suspendió por la pandemia el año pasado y que volverá a poner en ruta a miles de mayores. Esta vez, la oferta de plazas, 816.029, es un 13% más reducida que en ediciones pasadas y cuenta con un 25% menos de presupuesto para un programa con salidas exclusivamente nacionales, según recuerda el presidente de las agencias de Córdoba, Antonio Caño, que destaca el descenso de la demanda.

En las agencias de viaje, creen que muchos mayores, después del encierro provocado por la pandemia, tienen ya muchas ganas de recuperar cierta normalidad y retomar las salidas en grupos, en pareja o en solitario, según los casos, que permite el Imserso. Según Eli, de Viajes Palmasur, «hemos recibido la misma afluencia más o menos de un año normal».

Esta primera fase solo afecta a las personas que por haberse jubilado recientemente tienen que incorporar sus datos al sistema ohome los que no se habían inscrito antes o han detectado errores en sus datos. Se trata de decir al Instituto de Mayores y Servicios Sociales que uno tiene ganas de viajar para que reciba la convocatoria de destinos y pueda decidir si está interesado. «Cuando les empezaron a llegar las solicitudes, que pueden presentar por vía electrónica, los que no saben cómo va vinieron a informarse para saber qué hacer con ella», señala Eli. «Están deseando viajar y no quieren quedarse sin plaza, aunque ya les explicamos que las reservas de destino serán después», añade. Ricardo, de 72 años, se apuntó hace años al Imserso, pero todavía no se ha animado a reservar plaza. «Aunque vivo solo, suelo viajar con mis hijos, pero no descarto apuntarme este año si encuentro algún destino interesante; soy muy sociable y supongo que aunque vayas solo conoces a mucha gente», explica.

De momento, ni siquiera las agencias han recibido información sobre cuáles serán los lugares a los que podrán viajar los mayores cordobeses, ni si Córdoba se ofrecerá dentro del paquete cultural para los que viven en otras provincias. «Las reservas se realizan a finales de septiembre-octubre hasta abril o mayo», señalan en Palmasur. Según Paqui Cazalla y su marido, ambos de 70 años, los viajes del Imserso son una oportunidad fantástica para conocer España. «Desde que Juan se jubiló, hemos viajado a muchos sitios y lo hemos pasado muy bien», comenta. «Con el covid te da un poco de miedo, pero estamos vacunados y el mismo peligro hay aquí que en otro sitio, lo importante es tener cuidado, así que si Dios quiere, viajaremos otra vez», indica. Sobre la fecha, coinciden con la mayoría: «Como no hay en verano, abril o mayo porque buscamos costa». Los lugares preferidos de los viajeros del Imserso están en la costa, aunque crece el interés por ciudades patrimoniales y con pasado histórico interesante. «Algunos se quejan porque dicen que hay pocas plazas, pero el problema es que todos quieren viajar en la misma fecha, en abril y mayo, cuando hay muchas opciones, sin tanta demanda, el resto de los meses», explican. El programa turístico incluye viajes a las costas de todo el país, con estancias de 8 a 10 días, y de 4, 5 y 6 días para los viajes de interior.