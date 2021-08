Juan Marín (Sanlúcar de Barrameda, 1962) aún no sabe si tendrá vacaciones. La coyuntura no es la mejor para irse ni desde el punto de vista político ni sanitario, pero confiesa que está agotado físicamente. El año ha sido duro para él y no menos para el partido que lidera en Andalucía, Ciudadanos. En esta entrevista, que se realizó por teléfono, habla de las auditorías realizadas en la Junta de Andalucía, de medidas covid, de turismo y de fondos europeos. También de la formación naranja y de su futuro político.

¿Qué impacto tendrán las nuevas medidas adoptadas contra el covid, incluido el toque de queda en Estepona o Marbella en plena temporada turística?

Lo importante es garantizar la seguridad de los ciudadanos. Las medidas son las mismas desde que empezó el covid. Andalucía no ha cambiado de criterio. Se plantea el toque de queda porque detectamos que la población diana y donde se están produciendo la mayoría de contagios es en jóvenes entre 26 y 19 años y que provienen de fiestas en la vía pública y de madrugada. Ahora hay que esperar el aval del TSJA. Esperemos que esas medidas no afecten a las reservas hoteleras ni a la hostelería, que es lo que genera empleo en la comunidad. Creemos que son medidas razonables, sensatas y consensuadas con expertos y empresarios. Se está actuando con mucho sentido común.

¿Se atreve a hacer una previsión de la temporada turística en plena quinta ola?

Hemos tenido un mes de julio muy positivo, con una ocupación media 10 puntos por encima de la previsión inicial y estamos en un 70% de media. La provincia de Córdoba ha superado las previsiones casi 20 puntos y está a un 60%. El turismo de interior y el de grandes ciudades está funcionando muy bien. Hay que procurar que agosto se mueva en cifras parecidas que nos permitan salvar el verano. Entendemos que de seguir el ritmo de vacunación, en la segunda quincena de agosto esta quinta ola empezará a descender de forma significativa. Creemos que otoño será bastante bueno para el sector turístico, eso le vendrá muy bien a Córdoba.

El Gobierno andaluz alertó esta semana de que Andalucía se quedaba sin vacunas. ¿Cuál es la situación actualmente?

La misma. Desde hace unos meses sabíamos que podría bajar el ritmo de suministro de dosis. Si hubiéramos seguido recibiendo entre 600 y 700.000 vacunas semanales hoy estaríamos hablando de que el 75% de la población andaluza estaría inmunizada. Hemos intentado que el Gobierno de España reclamara a la UE más dosis, pero no ha sido posible. Esta semana hemos recibido unas 460.000, pero también es cierto que cada vez está más concentrada la población diana. Esperemos llegar a finales de agosto a ese 75 o 80% de inmunidad colectiva.

¿Está Andalucía a favor del pasaporte covid para entrar en espacios públicos?

Me parece muy positivo. En Andalucía lo tenemos desde el 1 de enero y cualquier andaluz con las dos dosis puede descargárselo desde su móvil. Creo que puede ser positivo para el turismo internacional. Tiene que ser algo tan natural como cuando vamos con nuestro DNI y darlo cuando nos lo pida la policía o vayamos a embarcarnos en el AVE. Creo que finalmente debería convertirse en una tarjeta sanitaria única, para que cuando vayas a cualquier lado de España o Europa te puedan atender. Sería positivo a que nos fuéramos acostumbrando al pasaporte covid como medida de seguridad en todos los ámbitos.

Respecto al covid, las regiones están reclamando más iniciativa ante la inacción del Gobierno ante la quinta ola. ¿Qué reclama Andalucía a Pedro Sánchez?

El principal problema que hemos tenido en pandemia ha sido la incertidumbre. Necesitamos seguridad jurídica para tomar decisiones en el ámbito sanitario. Con todo mi respeto, un epidemiólogo o un médico puede tomar una decisión en este ámbito de forma más objetiva que un juez. El Gobierno de España le ha dado una responsabilidad a los jueces que no es de los jueces, porque no ha hecho las modificaciones legislativas para ordenar el cierre perimetral o el toque de queda. No espero que el Gobierno rectifique.

El Gobierno central ha anunciado una financiación autonómica récord para compensar la pandemia. ¿Será suficiente?

No nos vale la historia de que vamos a recibir más dinero que nunca, porque van a recaudar y van a recibir de Europa más dinero que nunca. Solo nos van a dar parte de lo que nos corresponde. Ya nos han anunciado que no va a haber fondos extraordinarios para covid en 2022. ¿Qué pasa que el 31 de diciembre de este año va a desaparecer el covid? ¿Cuándo se le va a decir a los empresarios y a los trabajadores que los erte van a perdurar mientras haya consecuencias económicas del covid? Lo único que sabemos es que quieren subir los impuestos. Están en la línea de no ayudar a pesar de que van a recibir 50.000 euros más de Europa y tampoco nos están dando ninguna certeza para elaborar nuestra oferta pública de empleo. La señora Montero nos dice que nos va a dar más dinero que nunca, pero no nos dice lo que no corresponde, y además nos va a quitar 2.000 millones y nos va a reducir el objetivo de déficit para que se lo quede el Gobierno y pueda gastarlo.

¿Siguen pensando que Andalucía está infrafinanciada?

Sí, estamos haciendo un esfuerzo enorme desde la Junta por mantener los servicios públicos y hemos hecho una convocatoria de 40.000 empleos públicos para reforzar la sanidad o la educación, y no tenemos esa ayuda. Seguimos con el juego de trileros que el señor Sánchez y la señora Montero hacen y al final conseguirán enfadar a los andaluces por ser discriminados. El remate es decir que en esas entregas a cuenta nos van a meter los 537 millones del IVA que nos deben del 2019 y meterlo como una aportación del Gobierno a la comunidad, cuando es una sentencia judicial que tienen que cumplir. Cómo no van a estar enfadados los andaluces con Sánchez y Montero, y si encima tenemos aquí un candidato, el señor Espadas, que es una extensión del sanchismo, que dice a todo sí por estar ahí. Estamos con un Gobierno insensible a las necesidades de Andalucía y eso afectará a la calidad de los servicios públicos. La gente dice que hay menos médicos, sí, y menos recursos, lo tenemos que hacer todo a pulmón.

La gente dice que hay menos médicos, sí, y menos recursos; lo tenemos que hacer todo a pulmón"

¿Cómo cree que se hará la gestión de los fondos europeos?

Lo estamos viendo: el Gobierno se ha quedado con el 66% de los fondos y va a hacer sencillamente lo que le parezca. Va a distribuirlos con unos criterios totalmente arbitrarios. Si Cataluña o el País Vasco le dicen que si quieren seguir en la Moncloa tienen que hacerles una financiación extraordinaria, lo harán. No se está tratando por igual a todos los territorios, y los Next Generation van a servir para compensar a esos partidos que están manteniendo a Sánchez en el sillón de la Moncloa. Si no den unos criterios objetivos como dijo Europa: población, renta y tasa de paro. ¿Por qué no lo hace así?

¿Cómo va la implantación de la oficina para la gestión de los Next Generation en la Junta?

Ya hemos articulado las intersectoriales. Ahora habrá que firmar los convenios con el Ministerio para que nos transfiera fondos, no sabemos cuántos, para poner en marcha parte de los proyectos, pero imagínese que pasará si a Andalucía van a llegar 5 mil o 6 mil millones de los 253.000 millones que hemos presentado en proyectos. Tendrían que haber dicho: presenten proyectos por valor de tanto y no se habría engañado a nadie. Hay muchísimos empresarios, ayuntamientos, diputaciones, nosotros mismos estábamos esperanzados de que estos fondos sirvieran para crear las herramientas para el desarrollo económico de esta tierra. Al final, Sánchez va a hacer lo que le dé la gana con los fondos europeos y curiosamente gracias a la abstención de Vox en el Congreso.

Con lo que ha corrido el PSOE, y ustedes no adelantan las elecciones.

Es que nunca se ha dicho que las íbamos a adelantar. El PSOE tenía un problema serio, según los sondeos, y sigue teniéndolo igual de serio, pero nosotros nunca lo dijimos. El acuerdo es agotar la legislatura. En un momento en que en Andalucía crece el empleo, la economía y estamos empezando a generar confianza, hemos llevado a cabo proyectos de ley como la del suelo, en un momento como este, de verdad, ¿alguien piensa que se pueden convocar elecciones por interés partidista? El señor Moreno y yo hemos tenido claro que el interés de los andaluces está por encima de las siglas del PP y de Cs.

¿Cómo cree que le irá a Susana Díaz en el Senado?

Espero que le vaya muy bien; le deseo toda la suerte del mundo; que sea feliz y que con su trabajo pueda ayudar a este país.

En unos meses, ha pasado de querer presentarse de manera conjunta con el PP a resituarse como líder de Cs, ¿qué ha pasado en este tiempo?

Yo nunca he dicho que me iba a presentar con el PP, nunca. Me preguntaron en 2019, en un foro, que qué pasaría en el futuro, y dije que no descartaba nada, porque ni siquiera sabía si yo iba a ser candidato. Fue la interpretación de un periodista. Cs tiene un proyecto político muy claro. Las reformas que se están haciendo hoy en Andalucía se hacen porque Cs está en el Gobierno. ¿Por qué no se han hecho en 37 años de PSOE? ¿Por qué nunca pudo negociar el PSOE con el PP una reforma o una ley contra la corrupción o en pos de la simplificación administrativa? Porque no estaba Cs. Cuando llegamos en 2015, empezaron a bajar los impuestos o hablarse de sucesiones y donaciones. Cs es necesario para llevar a cabo las reformas en Andalucía, y por tanto se presentará a las próximas elecciones para intentar seguir llevando a cabo esas reformas, acabar con la corrupción y generar oportunidades. El PP hará su trabajo, igual que el resto, y si finalmente es posible seguir sumando para llevar a cabo los cambios eso será muy bien recibido por el conjunto de los andaluces.

Entonces, ¿será usted el candidato de Cs a la Junta de Andalucía? ¿Habrá primarias?

Ya anuncié que me presentaría. Respecto a las primarias, eso es lo que dicen nuestros estatutos.

La semana pasada le dio un revolcón a su grupo parlamentario. ¿Qué lectura debe hacerse de los cambios? Hay quien ha hablado de purga.

Todos los grupos han cambiado sus grupos, algunos hasta dos veces. Es algo normal. El propio portavoz del grupo quería aportar su trabajo desde la Mesa del Parlamento. La portavoz, que era secretaria de grupo, había que cambiarla y a la que estaba en la Mesa se le ha dado oportunidad de ser adjunto al portavoz. Es un cambio normal y absolutamente todos siguen haciendo sus funciones.

Algunos decían que iba a terminar en el PSOE en la anterior legislatura, luego en el PP, pero sigo en Cs y de aquí me iré a mi casa"

¿Cómo ve la situación de Cs tras la tempestad de los últimos meses?

Cs en Andalucía sigue siendo un partido en el que los andaluces confían y eso se está viendo a pesar de que los datos a nivel nacional arrastran los sondeos a nivel autonómico o municipal, estamos viendo que estamos en esa fase de recuperación, de confianza en este proyecto y estoy seguro de que seguirá en los próximos meses. Cuando lleguen las elecciones intentaremos seguir gobernando en Andalucía. Ese es el objetivo y parece que vamos en la buena dirección.

Cómo es su relación con Inés Arrimada hoy, parecen que han limado ya todas las asperezas…

Con Inés la relación es igual que siempre. La conozco desde hace más de diez años y siempre ha sido magnífica. Tiene una responsabilidad muy difícil, ha cogido la dirección de Cs en un momento muy complicado y está haciendo un buen trabajo capaz de ilusionar a muchísima gente. Necesitamos un poco de tiempo para que se pueda ver el trabajo que estamos haciendo. No he escuchado ni una sola crítica a la gestión de Cs; podrán decir que hemos tenido algunos líos internos, que unos se han ido y otros han entrado, pero sobre gestión no he escuchado a nadie. Cs tiene mucho futuro, pero evidentemente hemos pasado por una etapa difícil después de perder 47 escaños de la noche a la mañana en el Congreso. Eso no es fácil de encajar. A los que pensaban que podrían quitar de un plumazo a Cs de las instituciones se les está desmontando el argumento. Se van a tener que acostumbrar porque los liberales venimos a quedarnos y a hacer reformas, que entiendo a algunos no les estén gustando. Esto es un cambio de paradigma.

¿Ya no echan de menos a Albert Rivera?

Yo siempre lo echaré de menos, aunque lo veo muy a menudo porque es amigo. Es un magnífico político, el presidente que necesitaba este país, pero tomó una decisión personal que respeto y no fue fácil. Ahora cuando nos vemos hablamos de otras cosas: la familia o el trabajo. Me alegra que sea feliz.

¿Qué le han parecido los cambios de tercio de algunos compañeros de Cs hacia el PP?

Cada uno se identifica por sus actos. Algunos decían que yo iba a terminar en el PSOE en la anterior legislatura, o en el PP en esta, y son ellos los que han cambiado. Yo sigo aquí, voy a seguir aquí y de aquí me iré para mi casa.

¿Habrá presupuestos andaluces el próximo año?

Lo tenemos que intentar, pero no depende de nosotros porque no tenemos los votos suficientes. Vox ya ha dicho que no se va a sentar a hablar de presupuestos y con el PSOE nunca hemos contado porque siempre presenta enmiendas a la totalidad. Va a ser complicado, pero lo volveremos a intentar, siempre estamos dispuestos a sentarnos aunque no vamos a permitir imposiciones de nadie.

¿Deben cobrar un sueldo los expresidentes andaluces?

Los expresidentes, igual que los diputados, cuando terminan tienen una cesantía que es lo que les corresponde y ya está. Después te vuelves a tu empresa. Si por ser presidente un mes me van a dar un sueldo para toda la vida, habría mucha gente que mataría por serlo. No lo comparto en absoluto.

¿Se tomará vacaciones?

Todavía no lo sé; es un momento complicado. Puede que coja una semana, porque lo confieso estoy agotado físicamente.

¿Qué necesita para desconectar? ¿Apagar el móvil?

Con el móvil apagado me pongo nervioso, no lo puedo hacer. Me basta irme a mi pueblo, me doy un baño en la playa, me tomo una cerveza en algún sitio y estoy un rato con los amigos, hago un poco de deporte, veo a mi madre, a mi familia y poco más. Desconecto fácilmente cuando estoy a gusto. Sea una hora o un mes.

¿Han matado ya a la rata del Parlamento?

No, hombre, no había que matarla. Los que somos de pueblo lo sabemos: a un animal salvaje hay que darle una salida, no hay que acorralarlo. El animalito tenía más miedo que los diputados.