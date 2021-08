La concejala del grupo municipal socialista Alicia Moya ha instado al gobierno municipal a diseñar y pactar la colocación de los parques cardiosaludables comprometidos y con presupuesto. Para Moya, estas intervenciones requieren “muy poco presupuesto pero son muy útiles para fomentar el ejercicio físico y la socialización de los mayores”, un colectivo “que debería ser una prioridad para el gobierno local”.

Moya ha recordado que en el presupuesto del 2020 había 96.000 euros previstos para instalar estos parques, “un montante que por desgracia no se llegó a tocar”, a pesar de que ya se había consensuado con los centros de mayores la ubicación de estas instalaciones. Moya asegura que "este gobierno municipal no deja de dar muestras de su ineficacia en la gestión, con porcentajes ridículos de ejecución presupuestaria, dando igual si las partidas son de mayor o menor cuantía, y de la importancia que pueda tener la repercusión de su puesta en marcha". En el presupuesto del 2021, añade, de nuevo aparece una partida de 30.000 euros “que no vamos a consentir que corran la misma suerte”.

Para la concejal socialista, este gobierno municipal debería “responder con más mimo a las necesidades de los mayores, un colectivo que ha pasado unos años muy duros al tratarse del colectivo más vulnerable por la pandemia y que ahora, con todas las medidas de seguridad pertinentes, necesitan ir recuperando sus espacios y lugares de convivencia”.

En esta línea, Moya ha vuelto a insistir en la necesidad de una atención profesionalizada para los mayores en sus propios barrios, pues el tránsito hacia la administración digital “está ocasionando una brecha en la que no nos podemos dejar atrás a nuestros mayores”.