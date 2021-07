Isabel Romero Arias (Madrid, 1957) es la directora del Instituto Halal, responsable de la comisión halal de la Comisión Islámica de España y desde hace una semana, miembro del Patronato del Foro Islámico Económico Mundial, además de una de las mujeres más influyentes de las finanzas islámicas de todo el mundo. Vive en Córdoba desde hace años, donde descubrió su fe y se convirtió en musulmana.

Le habrán hecho muchas veces esta pregunta, pero ¿cómo una mujer educada en la fe católica y en un colegio del Opus Dei se convierte un día al Islam?

Efectivamente, hay una trayectoria. Yo me eduqué en un colegio del Opus Dei porque así lo decidió mi familia y de ahí pasé a ser atea muchos años. Cuando también dejé de la secta (risas), estuve muchos años siendo agnóstica, sentía en mí el tema de la trascendencia, que tenemos una parte individual que nos acompaña al ser humano y yo creo que es una parte que todos compartimos, independientemente de que uno se identifique con una determinada confesión. Cuando yo era directora del Palacio de Congresos de Córdoba, tenía unos amigos, en concreto, Rafael Cabrera Hasim, que me propuso hacer una exposición sobre Islam y Arte contemporáneo y a mí aquello me chocó. ¿Islam y arte contemporáneo? Ahí, me acerqué por primera vez a la Junta Islámica que es la entidad que presido desde el 2013, a Mansur Escudero, ya fallecido, que la presidió antes y a este grupo que fueron de los primeros conversos que hubo en España después de la Transición. Eso despertó el interés, quise conocer y descubrí el Islam como vertiente espiritual del ser humano y acabé declarándome musulmana. Estoy dentro de la escuela malikí, que es un paraguas muy grande, pero no sigo a ningún maestro, a ninguna escuela, soy una musulmana de a pie.

¿Es una musulmana practicante?

Sí, todo lo que puedo hacer y me lo permite el tiempo y la actividad, claro que sí. Se puede saber musulmán no practicante. Hay quien se identifica con la espiritualidad y no sigue la parte ritual, pero yo siempre que puedo lo hago y lo intento porque para mí es positivo.

¿Qué prejuicios tuvo que salvar como occidental para convertirse al Islam?

Eso fue en la fase 1. Obviamente, llegas con el prejuicio puesto. Hay una imagen y un estereotipo. Lo primero que descubrí fue que desde aquí se percibe que el Islam es uno y único y eso no es cierto. El Islam es tan diverso como la diversidad cultural y social en la que se ha implantado y no es lo mismo cómo se vive el Islam en Kazakistán que en Arabia Saudí. La segunda cosa es discernir entre la política e ideología y el Islam porque los países que se denominan como de mayoría musulmana tienen unos gobiernos con unas características: repúblicas, monarquías, democracias, dictaduras... y no se puede generalizar o utilizar el Islam como el elemento que determina que un país sea democrático o no o discrimine más a sus mujeres, homosexuales... La diversidad del Islam tiene que ver con las circunstancias históricas de cada país. Utilizar el Islam para señalar que algo es machista o xenófobo es incorrecto, hay que filtrar.

¿Considera que el Islam, como religión, coloca a la mujer en posición de inferioridad respecto al hombre?

No. El Islam es el mensaje revelador del profeta Muhamad, la paz sea con él, y los dichos y hechos del profeta. Lo que es la esencia de la revelación, en absoluto, pero hay que tener en cuenta que la revelación se produce a un ser humano en un periodo histórico determinado y hay cosas que son universales y pueden servir en cualquier momento y otras que son específicas, que hacen referencia a un momento concreto de la historia. El Islam reconoce una serie de derechos a la mujer, rechaza el maltrato... y luego hay cuestiones que tienen más que ver con el Patriarcado y el machismo en general que con la religión en sí misma. Hay gran cantidad de material de interpretación del Corán, que está hecho por hombres de determinados lugares con visiones ideológicas/religiosas y esas interpretaciones impiden a veces ver que el texto dice una cosa distinta a lo que dice su interpretación. Por eso hay grupos que están haciendo exégesis coránica, como nuestra amiga Carmen del Río, que ha publicado el libro La soberanía de la mujer en el Corán, que pone el énfasis en esto: "El Corán dice lo que dice, no lo que han dicho que dice".

¿Hay muchas personas conversas en Córdoba? Los casos que conozco casi siempre son mujeres por matrimonio.

No hay muchas y es cierto que hay más mujeres aunque cuando un hombre no musulmán se quiere casar con una mujer que lo es se convierta.

Pocas veces ocurre al contrario, un musulmán que se convierte al cristianismo por ejemplo, por amor.

Sí, eso no es muy habitual.

Cuando se convirtió, ¿se propuso ser una figura reconocida en las instituciones islámicas españolas?

Para nada, eso es lo más lejos de lo que yo podía pensar. A veces, le decía a Mansur Escudero ¿yo qué hago aquí? Y me decía él: Si estás aquí es porque algo importante tienes que hacer. Aunque en ese momento, yo no me planteaba nada. Son cosas de la vida. Yo no lo he buscado.

Lleva muchos años al frente del Instituto Halal, que tiene su sede aquí. ¿Qué ha aportado el Instituto a Córdoba?