Sindicatos y patronal han firmado el nuevo convenio colectivo de empresas distribuidoras de energía eléctrica de la provincia. Según informa CCOO en una nota de prensa, aunque este sindicato ostenta 100% de la representación en el sector, UGT también ha rubricado el acuerdo, que implica una subida del 4% en dos años. En concreto, la subida pactada por los sindicatos y la patronal es del 1,5% para este 2021 y del 2,5 para el próximo 2022.

El secretario general de CCOO, Agustín Jiménez, destaca que en poco más de 4 meses las tablas se actualizarán un 4% aunque no son las únicas mejoras que contiene el acuerdo alcanzado. Entre otras cuestiones, se ha acordado un seguro complementario de accidentes por incapacidad total y se ha conseguido el plus de kilometraje, que ha quedado establecido en 0,35 euros por kilómetro. Además, se establece un plus de teletrabajo de 25 euros mensuales y la jornada intensiva del 1 de junio al 30 de septiembre.

El responsable de CCOO destaca que “la subida del 4% garantiza que los trabajadores y trabajadoras del sector no sufrirán una pérdida de poder adquisitivo en los próximos dos años, algo muy importante teniendo en cuenta los vaivenes económicos”.