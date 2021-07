El cogobierno municipal en el Ayuntamiento de Córdoba formado por PP y Cs ha conseguido sacar adelante en el pleno la aprobación inicial de unas ayudas a la innovación social que la oposición de izquierdas ha calificado de "experimento". Vox sí ha dado el respaldo a esta nueva convocatoria, que tiene previsto contar con un presupuesto de 1,3 millones de euros que, en parte, vendrán de otras subvenciones, concretamente de las ayudas económico-familiares y de emergencia.

Esto último constituye una de las razones para la crítica de PSOE, Podemos e IU. La edil de IU Alba Doblas ha dicho que a su grupo no es que no le parezca una buena idea convocar estas ayudas, sino que se trata de un "experimento" en el que se pone en juego más de un millón de euros de Servicios Sociales y que, además, se sitúa "frente a unas ayudas que funcionan". Doblas, además, considera que hay poco tiempo para ejecutar estas subvenciones por lo que teme que haya "una inejecución flagrante". A todo esto, la concejala de IU ha agregado que durante la comisión de Hacienda, al edil responsable, Salvador Fuentes, "se le escaparon los nombres" de algunas de las empresas que pudieran verse beneficiadas.

Por su parte, el concejal de Vox Rafael Saco ha justificado el cambio de opinión (en un primer momento no aceptaron la propuesta) asegurando que "no vamos a ser un obstáculo", pero apostillando que, al igual que el resto de grupos, también temen que no pueden ejecutarse por falta de tiempo.

Desde el PSOE se han preguntado también "para qué sirven estas ayudas", porque lo desconocen, y el edil José Antonio Romero cree que se han redactado "con nocturnidad y alevosía".

Como respuesta a las críticas sobre que se le resta dinero a otras subvenciones, el delegado de Hacienda, Salvador Fuentes, ha apuntado que el dinero "no se va a otra partida que no sea del apartado social". Sobre la denuncia de Doblas de nombrar a posibles adjudicatarios, Fuentes ha reconocido que sí lo hizo simplemente "pensando en qué instituciones podrían llevar a cabo estas subvenciones".