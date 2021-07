Al menos cuatro variedades de helados de la marca IFA Eliges, del Grupo IFA, y fabricadas por la empresa Froneri (Nestlé), se han sumado a la alerta alimentaria por la contaminación con el cancerígeno óxido de etileno en el aditivo estabilizante E410, también llamado goma de garrofín o algarroba, que viene desarrollándose en toda la Unión Europea desde finales de junio. En Córdoba los productos del Grupo IFA se venden en los supermercados del Grupo Piedra. Este periódico ha intentado ponerse en contacto con la cadena de distribución sin éxito. Aunque IFA no ha facilitado información sobre la retirada en su web, desde FACUA-Consumidores en Acción indican que los lotes contaminados con óxido de etileno de cuatro variedades de helados vendidos son: cono de nata y fresa IFA Eliges 6 unidades 120 gramos, bombón de chocolate negro IFA Eliges 4 unidades 120 gramos, bombón clásico negro IFA Eliges 4 unidades 120 gramos y bombón almendrado IFA Eliges 4 unidades 120 gramos.

Como ya informamos, FACUA lleva días reclamando a la multinacional suiza Nestlé y al fabricante de helados Froneri que hagan público el listado completo de productos afectados por la alerta alimentaria. Hasta el momento, la asociación ha podido conocer, a través de la filtración de trabajadores de varias cadenas de distribución, una relación de productos objeto de retirada que incluye al menos 46 variedades de helados fabricados por Froneri de las marcas Nestlé, Milka, Toblerone, Nuii, Oreo, Princesa, La Lechera y Smarties, todos ellos comercializados por la firma suiza en España. No obstante, y constatado tras el aviso por parte del Grupo IFA en algunos de sus establecimientos asociados, FACUA advierte de que la lista no es necesariamente completa, ya que forma parte de alertas de retirada de la comercialización de productos de Froneri/Nestlé difundidas a nivel interno por las cadenas Carrefour, Dia y Covirán.

Productos retirados

Antonio Deza, gerente de la cadena de supermercados Deza, ha confirmado a este periódico que en cuanto saltó la alarma sanitaria a través de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) el pasado 22 de julio se procedió a la retirada de todos los lotes de productos afectados por la contaminación de óxido de etileno. "Hay que tranquilizar a los consumidores para que sepan que todos los helados fueron sacados del circuito, pueden estar tranquilos sabiendo que la calidad de cualquier producto de la marca Nestlè está garantizada" a lo que añade que "se ha tratado de un problema detectado por los controles oficiales que se hacen en los alimentos, lo que demuestra lo bien que funciona el sistema de seguridad alimentaria a nivel europeo".

También han confirmado desde El Corte Inglés que todos los helados fueron retirados del circuito de venta en cuanto supieron de la alerta sanitaria. "Los helados de las referencias afectadas que hay en nuestros supermercados están libres del agente contaminante, los lotes afectados dejaron de estar a la venta el mismo 22 de julio" afirma Daniel García Ibarrola, responsable de marketing y relaciones externas de la empresa.

Qué ha ocurrido

El óxido de etileno es un compuesto químico que puede tener un uso en alimentación como fitosanitario que está prohibido en la Unión Europea por los efectos mutagénicos que puede tener. Aunque en países extracomunitarios, su uso como desinfectante en hierbas y especias, puede estar regulado o autorizado. Este compuesto ha llegado hasta los helados a través de un aditivo alimentario (E-410 – goma de garrofín), que se elabora con un extracto de algarroba. Según apunta el Órgano Permanente para la Seguridad Alimentaria (OPSA) parece que alguna partida de materia prima, utilizada en la fabricación del aditivo, se trató con óxido de etileno, contaminando algunos lotes de dicho aditivo que se usa como espesante en la elaboración de diversos productos, entre ellos los helados. "El aditivo ha sido el vehículo por el que ha llegado el óxido de etileno a los helados" apunta Antonio Deza quien añade que "el origen se encuentra en el uso de algarrobas contaminadas por óxido de etileno en la elaboración del aditivo E-410.".

Detección del problema

Históricamente no se ha considerado el óxido de etileno como peligro alimentario habitual, por su escaso uso en el tratamiento de materias primas, pero en 2020 se detectó que en algunos países extracomunitarios se estaba empezando a utilizar esta sustancia en algún proceso de producción de materias primas. A la luz de estas informaciones, y tras detectar un primer caso con semillas de sésamo en septiembre del año pasado, la CE (Conformidad Europea) ha reforzado el control de esta sustancia en los puntos fronterizos para evitar nuevas entradas de materia prima contaminada en la Unión Europea. "Lamentablemente algunas partidas de materia prima afectadas ya habían pasado las fronteras y distribuido por diversos países, nosotros entre ellos pero la marca, Nestlè, se ha hecho cargo de todo, la retirada de producto y restitución", asegura el gerente de Deza.

Nivel de riesgo para el consumidor

Teniendo en cuenta que los restos de óxido de etileno se han encontrado en un aditivo (E-410), las cantidades o concentraciones a las que estaría expuesto el consumidor son muy bajas, incluso siendo indetectable en muchos productos. Por lo tanto, es muy improbable que se den efectos adversos inmediatos en los consumidores (no se ha descrito ningún caso de intoxicación aguda). Las situaciones de mayor riesgo para la salud derivan de su manipulación o inhalación a dosis más concentradas. Subraya la OPSA que conviene trasladar un mensaje de tranquilidad, "ya que las cantidades de óxido de etileno que podrían estar presentes en los productos son ínfimas y no presentan un riesgo evidente inmediato para la salud por lo que las personas que hayan consumido productos potencialmente afectados no requieren ninguna medida adicional de protección".