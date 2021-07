El alcalde de Córdoba, José María Bellido, insistía este mediodía en llamar a la prudencia a la ciudadanía cordobesa ante el gran aumento de contagios que se viene registrando desde hace días. "Desgraciadamente estamos viviendo esta quinta ola al igual que en Andalucía y el resto de España, que está golpeando con mucha intensidad, fundamentalmente en número de contagios y en los últimos días incrementándose el número de hospitalizaciones que es lo que nos debe servir casi ya más de índice para medir la gravedad de la ola".

En este sentido recordaba el regidor que hay que seguir con la campaña de vacunación en Córdoba "que va al mejor ritmo de toda Andalucía, lo que es una buenísima noticia”. En este sentido subrayó que en el encuentro que mantuvo ayer con el consejero de Salud y Familias y con el director del Distrito Sanitario de Córdoba en la inauguración del nuevo centro de salud de Alcolea, les indicó "que la campaña de vacunación está entrando bien en la población más joven porque que no se está produciendo rechazo sino todo lo contrario" y aunque está yendo a muy buen ritmo mientras tanto recalca que hay que seguir con prudencia ya que esto “solo lo vamos a vencer cuando la vacunación alcance a la práctica totalidad de la población”, luego seguirá pero de manera ya “más atenuada” afirmaba. Insistía Bellido en que hay que seguir confiando en las autoridades sanitarias, en su criterio y "ayudar en lo que podamos", pidiendo siempre a los cordobeses que guarden "todas esas medidas de prudencia de uso de mascarilla, distancia social, lavado de manos… lo que venimos haciendo desde hace ya un año y medio”. No hay que relajarse en el último momento porque “no es una posibilidad sino que está pasando, sigue habiendo contagios, muertes y ojalá esto se pare y no le toque a nadie más” concluía.