Jesús Mejías Begines es Cónsul Honorario de Costa de Marfil en Andalucía Occidental y fundador de la oenegé África Arco Iris. Este mediodía se encontraba en Córdoba ultimando los detalles de la exposición fotográfica Una ventana a África, promovida por la asociación que preside cuyo objetivo es recaudar fondos para la campaña de vacunación que llevan a cabo en el país al que representa. La muestra la acoge la Fundación Cajasol del 27 al 31 de julio en horario de 11 a 14 horas.

-Cuénteme que nos trae esta exposición.

Desde hace nueve años venimos vacunando de meningitis y fiebre tifoidea en Costa de Marfil. Gracias a la Fundación Cajasol y a instituciones como la Diputación de Córdoba y ahora el Ayuntamiento, que también se suma, podemos abanderar este proyecto pero necesitamos llegar al millón de vacunas ya que actualmente tenemos 650.000 puestas con nombres y apellidos. Durante este tiempo el departamento de cooperación al desarrollo de la institución provincial cordobesa viene colaborando y hemos construido un pozo de agua y ayudamos a las escuelas que tenemos allí funcionando pero tenemos que seguir vacunando porque vienen niños al mundo todos los días y es fundamental.

Hábleme de la situación allí.

África, como bien sabe, es un país extremadamente pobre y tenemos que seguir pensando en el 0,7% de las donaciones que se dan que, actualmente no llegan ni al 0,2 %. Queremos pedir a la ciudadanía de Córdoba para que colabore con la oenegé África Arco Iris. A través de estas fotografías que componen la exposición presentamos nuestra campaña de vacunación.

¿Qué nos transmite esta muestra?

La necesidad que hay allí y con qué nos reciben los marfileños cuando llegamos allí. Ellos lo que quieren es tocarle la mano al periodista o al médico y acariciarle el pelo, simplemente. Con eso se siente ellos felices. Siempre tienen la sonrisa en los labios y nosotros lo que solicitamos es la cooperación de la ciudadanía y las instituciones.

¿Cómo está afectando la situación de la pandemia en este país?

Afortunadamente allí está la pandemia muy retirada de nosotros. Yo acabo de regresar de este país y verdaderamente cuando aquí el cien por cien vamos con la mascarilla puesta en Costa de Marfil si llega a un veinte por ciento es mucho. Ellos no lo necesitan porque no le tienen miedo a la muerte, que ya les llega por sí misma. Hay una gran cantidad de meningitis y ellos mueren desgraciadamente de esta enfermedad. La pandemia allí no ha llegado como a Europa y a otros países.

¿Quién ha realizado las instantáneas que componen la exposición?

Una cooperante que vino desinteresadamente, fotógrafa profesional. En total hay 44 fotografías por las que la oenegé no ha pagado nada porque no tenemos recursos para pagar este tipo de actuaciones. Ella se pagó su viaje. Todo aquel que quiere venir a África con nosotros se tiene que costear su desplazamiento porque nosotros todo el dinero que recibimos lo destinamos a las vacunas y a mantener una escuela que tenemos allí que iniciamos con unas doscientas plazas y hoy día pasan de los cuatrocientos metidos allí como hormigas. Tenemos terrernos suficientes para ampliar pero estamos siempre con el deseo de ver si la Diputación de Córdoba puede seguir apoyándonos. Será un placer poder poner a la nueva aula un nombre vinculado a esta provincia.

Es una muestra itinerante. ¿En qué otros lugares ha estado?

Hemos estado ya en el Ayuntamiento de Sevilla, en Málaga, en Madrid y ahora queremos ir también a Doña Mencía que ha sido este año galardonado con un premio de la institución provincial por valor de 6.000 euros que nos van a donar para que podamos seguir comprando vacunas.