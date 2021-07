Vecinos del Distrito Sur acudieron ayer a la convocatoria del Consejo de Distrito para conocer el resultado de la reunión mantenida con el Ayuntamiento la semana pasada tras las movilizaciones reclamando infraestructuras para el barrio. La presidenta del Consejo, Mariló Damián, informó ante unos 500 vecinos de que el encuentro se desarrolló con cordialidad y que se abordaron los principales temas pendientes, entre ellos, la adecuación del campo de San Eulogio. "Nos traemos información y compromisos de las delegaciones presentes y estaremos pendientes de que se vayan ejecutando", aseguró, "al igual que la moción consensuada en la que reconocen que el Distrito Sur requiere una transformación social urgente".

Según Damián, el presidente de la Gerencia, Salvador Fuentes, informó de que tras realizar las catas en las gradas, han visto que están bien y los vestuarios en mal estado por lo que se actuará y se reforzará el perímetro. "A finales del 2022, esperamos ver a equipos jugando en el campo, señaló. Respecto al Pabellón de la Juventud y el proyecto de piscinas, se espera que en el primer trimestre del año próximo salga a concurso la obra y que estas arranquen a finales del 2022.

La inversión, no obstante, está pendiente del apoyo de empresas que estén dispuestas a sumar parte de la financiación necesaria para construir dos piscinas cubiertas, una de competición y otra de chapoteo.

En relación con la apertura de la Normal de Magisterio, "aún no hay fecha", indicó. Según la información facilitada por el Ayuntamiento, el edificio no estaba bien terminado pese a haberse recepcionado y aún se está pleiteando con la empresa pidiendo certificado de obras y otra documentación. La obra cuenta con dos años de garantía y acaba en octubre, de forma que si la empresa no se hace cargo de las anomalías el aval que se destinó para la obra servirá para sufragar los gastos de arreglo de las deficiencias. El Ayuntamiento ha comunicado que se instalará el vallado del edificio antes de quitar la valla metálica actual aunque no se sabe cuándo se abrirán los espacios vecinales o la biblioteca.. El Consejo de Distrito espera retomar el diálogo en septiembre para que las reivindicaciones del Distrito Sur no se queden en el tintero y sea posible seguir avanzando.