La provincia de Córdoba ha registrado 137 accidentes en los que se han visto involucrados ciclistas entre los años 2019 y 2020. En concreto se produjeron 76 siniestros en el año 2019 y 61, en 2020, lo que supuso una reducción del 19,7% en siniestralidad vinculada con bicicletas, según los datos facilitados por la Mesa del Congreso de los Diputados, a petición de varios diputados socialistas, entre los que se encuentra el cordobés Antonio Hurtado. No obstante, la disminución de los accidentes con ciclistas estuvo más relacionada, por desgracia, con los tres meses en los que el Gobierno central decretó el estado de alarma y el confinamiento tras el estallido de la pandemia por coronavirus, que las medidas que la Dirección General de Tráfico va adoptando para la protección de los conductores más vulnerables o la concienciación de los conductores vayan surtiendo efecto. Córdoba se sitúa en ambos años en la medida de sucesos con ciclista, teniendo en 2020, 20 provincias con más accidentes, y en 2019, 24. Ese año, además, se anotaron 76 sucesos también en Burgos y en A Coruña.

En el cómputo global, en España durante esos dos años se produjeron 12.400 accidentes con ciclistas, 7.837 en 2019 y 4.563 en 2020. Las provincias españolas que más víctimas en bicicleta han registrado --también evidentemente por su mayor población-- son Barcelona, con 1.576 fallecidos en el año 2019, seguida por Madrid, con 1.003 ese mismo año, y Valencia, con 452. En general el descenso de siniestros entre los años 2019 y 2020 en toda España fue del -41,7%.

El diputado socialista por Córdoba Antonio Hurtado, que es también ciclista y practica este deporte tanto en Córdoba como en Madrid, se muestra preocupado por el alto número de víctimas en accidentes de tráfico. "En este caso 2020 fue un año especial con la pandemia y el confinamiento pero es preocupante el número de accidentes en los que nos vemos implicados los ciclistas por no disponer de carriles bici y por no respetarse la distancia de seguridad por los coches", afirma Antonio Hurtado. "La sensación de inseguridad es determinante para que la gente no se atreva a utilizar la bici como medio de transporte, cuando en ello está el presente y el futuro para una movilidad sostenibles".

El pico, en 2015

Las estadísticas reflejan también el lado negativo de que cada vez más personas se animen a salir con la bicicleta por las carreteras de la provincia de Córdoba. En registros anteriores --también solicitados por Antonio Hurtado-- se recoge que entre 2012 y 2017 se produjeron medio millar de accidentes de tráfico en los que había alguna bicicleta implicada. De ellos, cinco se saldaron con víctimas mortales. El año 2015 fue el que más siniestralidad con ciclistas registró con un total de 119 accidentes. En 2012, se produjeron 51 accidentes; se subió a 72 en 2013 y a 87 en 2014, mientras que en 2016 hubo 85 accidentes y 80 en el 2017.