El Imdeec está en disposición de sacar por fin a licitación la asistencia técnica de la incubadora de alta tecnología Biotech, que se quiere instalar en el parque tecnológico de Rabanales 21, después de que la Universidad de Córdoba y la Gerencia Municipal de Urbanismo --a la que el gobierno municipal le hizo una encomienda de gestión-- hayan tenido que redefinir el proyecto. La presidenta del Imdeec, Blanca Torrent, explica que dicha modificación va a permitir que el futuro espacio biotecnológico sea «más potente» y adecuado a las necesidades.

Cabe recordar que la incubadora Biotech es una iniciativa conjunta del Ayuntamiento de Córdoba, la Universidad de Córdoba y la Fundación para la Investigación Biomédica de Córdoba (Fibico), que espera crear 1.300 empleos y está cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional dentro del Programa Operativo Plurirregional de España Feder 2014-2020, por el que recibirá una ayuda global de 1,9 millones. La concesión de dicha subvención se conoció en febrero del 2020, pero tuvo que ser subsanada en el mes de julio de ese año. El proyecto está valorado en 2,4 millones, cofinanciados al 80%.

Biotech, una incubadora de empresas de biotecnología, es una idea acariciada por el Ayuntamiento de Córdoba desde hace años (al menos 2015) y, de hecho, ha sido presentada como un proyecto de ejecución inminente hasta en dos ocasiones: la primera, en el mandato de Isabel Ambrosio, cuando se impulsó la idea, pero no se logró la ayuda Feder (la Fundación Incyde no seleccionó el proyecto cordobés el 5 de marzo del 2017 y Córdoba no se presentó a la convocatoria del 17 de diciembre del 2018); y la segunda, en febrero del 2020, cuando se contaba ya con el dinero, los responsables del proyecto se dieron cita en Rabanales 21 para explicar que comenzaba el proyecto, pero irrumpió el covid paralizando todo. Por ello, la iniciativa se retomó oficialmente 9 meses después, en noviembre del 2020, pero desde entonces nuevos problemas administrativos han sumado más meses al retraso de unas obras que se anunciaron para 2021.

Ampliar el programa de usos

El último problema ha sido que la UCO había definido un programa de usos para una superficie de 935 metros cuadrados, si bien las subvenciones están supeditadas a proyectos con una superficie superior a 1.600 metros. Esta circunstancia fue detectada en la Gerencia de Urbanismo, que ha debido incrementar la inversión, vía remanentes (ahorros del presupuesto 2020), en 550.000 euros. El teniente de alcalde de Urbanismo, Salvador Fuentes, explica que hace 10 días se recepcionó el nuevo programa de usos de la incubadora que ha tenido que reelaborar la UCO, adaptándolo a la nueva superficie de 1.600 metros cuadrados, y con él se ha procedido a la elaboración del pliego, que «hemos mandado al Imdeec para que licite la asistencia técnica del proyecto».