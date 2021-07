Unos once mil cordobeses que tienen entre 60 y 69 años (fundamentalmente entre 60 y 67), según datos de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía, están aún pendientes de recibir la segunda dosis de AstraZeneca, en plena quinta ola de la pandemia y de auge de contagios por coronavirus. El hecho de que la administración de la vacuna AstraZeneca conlleve que debe haber un intervalo de al menos diez semanas entre la inoculación de la primera y la segunda dosis, frente a las tres semanas de Pfizer o las cuatro de Moderna, ha provocado que la inmunización total en este grupo poblacional haya avanzado de forma más lenta que entre los que tienen edades inferiores, que se han vacunado con Pfizer o Moderna.

Así, si un 91% de los cordobeses de 60 a 69 años ya tiene la pauta completa de vacunación, el mismo porcentaje se da en el grupo de 50 a 59 años, a pesar de que este segundo tramo de población empezó a vacunarse después por tener menos edad.

La explicación

La responsable del grupo asesor de expertos en coronavirus de Andalucía, Inmaculada Salcedo, explica que se bajó de 12 a 10 semanas el tiempo que debía pasar entre la administración de la primera y la segunda dosis de AstraZeneca, con el objetivo de minimizar lo más posible el impacto de la variante delta del coronavirus en la franja de 60 a 69 años, «pero más no se puede adelantar en el tiempo la aplicación de la segunda dosis, porque si no se alcanzaría la efectividad que está prevista para esta vacuna en concreto».

En el caso de la capital, se sigue administrando en fines de semana la segunda dosis de AstraZeneca a cordobeses de 60 a 67 años. Así, hay previstas citas para la vacunación este fin de semana, el sábado 24 y domingo 25 de julio, así como el viernes 30 de julio y el viernes 5 de agosto.

En el caso de que una persona de menos de 65 años no se hubiera vacunado aún por haber sufrido el covid y tener que esperar, por tanto, un plazo de seis meses solo recibirá una dosis, que ya no será de AstraZeneca, sino de Pfizer, Moderna o Janssen, precisa la doctora Salcedo. Y si es menor de 65 años, se había puesto una primera dosis de AstraZeneca y antes de recibir la segunda se contagió del covid a esta persona ya no se le tendrá que administrar una segunda dosis de AZ ni de otra vacuna.