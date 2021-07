La construcción de un carril bici entre Encinarejo y Villarrubia, la apertura del centro de interpretación de los patios de la calle Trueque y más ayudas a empresas, proyectos culturales y sociales son algunos de los nuevos proyectos que el gobierno local, de PP y Cs, tiene previsto acometer antes de que concluya el año con cargo a los remanentes. Las dos iniciativas se engloban en un paquete de decenas de proyectos que el Ayuntamiento de Córdoba ha preparado para gastar los remanentes del presupuesto municipal del 2020, es decir, el dinero que no consiguió ejecutar en el ejercicio anterior y que ahora tiene una segunda oportunidad de gasto. Se trata de una cifra global de 32,7 millones . Para el 96% de ese dinero, es decir 31,4 millones, la junta de gobierno local ha acordado hoy su reparto en distintas áreas y empresas municipales (Servicios Sociales, Imdeec, administración electrónica o Aucorsa, entre otros), mientras que 1,3 millones se han dejado de "colchón" para gasto corriente. En qué se gastarán los remanentes, la distribución, es fruto del acuerdo del gobierno local con los grupos de la oposición, principalmente el PSOE que también apoyó (con abstención) los presupuestos municipales de este año.

El teniente de alcalde de Hacienda, Salvador Fuentes (PP), ha explicado hoy esta distribución y ha reconocido que "el desafío está en la ejecución" de los proyectos, que deben estar cerrados antes del 31 de diciembre, es decir, que el Consistorio tiene apenas 5 meses para ejecutar algo más de 31 millones. El responsable político ha admitido que no será tarea fácil, ya que es la ejecución presupuestaria es uno de los talones de Aquiles del Ayuntamiento de Córdoba: tiene dinero, pero no es capaz de gastarlo a tiempo. En cualquier caso, algunas partidas de estos ahorros ya están en carga. Por otro lado, el gobierno local pedirá a tres organismos autónomos que le ceden unos 3,5 millones de sus remanentes. En concreto, pedirán un millón a la Gerencia de Urbanismo, otro al Imtur y otro al Imdeco, y se estudia la posibilidad de pedir medio millón de sus ahorros al IMAE. Parte de ese montante, en torno a 1 millón, quiere destinarse al pago de las sentencias condenatorias por no haber pagado el convenio del Ayuntamiento en los contratos de los planes Emplea del 2019, juicios que el Consistorio está perdiendo todos en los tribunales; la construcción de un carril bici entre Encinarejo y la barriada de Villarrubia contaría con 300.000 euros, mientras que la Delegación de Movilidad recibiría 200.000 euros.

Cómo se repartirán los remanentes del 2020

En trazos gruesos, los 31,4 millones de remanentes del 2020 se repartirán entre el Ayuntamiento (503.697 euros para el pago de facturas a proveedores); Servicios Sociales (14,3 millones de las Inversiones Financieramente Sostenibles, que ya se incorporaron al presupuesto del 2021); varias delegaciones (14,3 millones para el plan de rescate); Imdeec (2,14 millones para planes de emprendedores); administración electrónica (1,3 millones); innovación (186.000 euros para la oficina de proyectos europeos); promoción de la ciudad (64.949 euros para la Agrupación de Hermandades y Cofradías); Aucorsa (600.000 euros para la compra de microbuses) e Infraestructuras (700.000 euros para el mantenimiento de colegios y parques, tal y como se acordó con el PSOE). Además, hoy se han añadido dos paquetes más de remanentes: por un lado, uno dotado con 1,47 millones, que se distribuirá entre la apertura del patio de Trueque (200.000 euros), compra de aires acondicionados para colegios (500.000 euros) o la Fundación Aldecoa (250.000 euros); y por otro lado, un paquete de 6,27 millones, centrado en los acuerdos con el PSOE y en el que se incluyen la compra de barredoras para Sadeco (600.000 euros), ayudas al alquiler social, ayudas a proyectos culturales y a emprendedores y empresas o planes de empleo en Sadeco y Cecosam, entre otros.