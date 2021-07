El Cabildo Catedral de Córdoba, que abrió en 2017 la denominada segunda puerta de la Mezquita-Catedral para facilitar el acceso de procesiones en Semana Santa al principal templo de la Diócesis, ha asegurado que "siempre actuó conforme a la legalidad vigente" y tras haber solicitado "los permisos oportunos".

Así lo ha afirmado el portavoz de la institución capitular, José Juan Jiménez Güeto, tras conocer que el Tribunal Supremo (TS) ha acordado en una providencia la "inadmisión a trámite" de los recursos de casación interpuestos por la Junta de Andalucía y la Agrupación de Hermandades y Cofradías de Córdoba, para que se mantenga abierta la segunda puerta de la Mezquita, con lo que se confirma la sentencia de 2019 del juzgado cordobés, luego ratificada en 2020 por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), que obliga a reponer la celosía retirada en su momento para abrir dicha puerta.

Ante esto, Jiménez Güeto ha aclarado, respecto a la providencia del Supremo, que "el Cabildo no entra a valorar sentencias judiciales, pues no lo ha hecho nunca, y menos aún si no es parte en la causa", como ocurre en esta ocasión, si bien, ha querido "recordar que el Cabildo Catedral siempre actuó conforme a la legalidad vigente".

Además, según ha subrayado, la institución capitular "solicitó los permisos oportunos, tanto a la Delegación Provincial de Cultura, como a la Consejería de Cultura" de la Junta de Andalucía, "y recibió el visto bueno de los técnicos de uno y otro lugar, y la autorización para proceder a la retirada de la celosía".

Junto a ello, Jiménez Güeto, ha aludido a como "en 2016, a solicitud de la Consejería de Cultura, Icomos emitió un informe que venía a decir que" el entonces proyecto de "retirada de la celosía no afectaba a la declaración de valor universal "excepcional que la Mezquita-Catedral de Córdoba que se le concedió en el año 2014".

Es más, el citado informe de Icomos "vino a resaltar que, precisamente, la apertura esa puerta era para uso religioso", en este caso para facilitar el paso de las "procesiones de Semana Santa, pues que reforzaba el mantenimiento y la conservación del bien, es decir, que venía a reforzar de un modo explícito la bondad de ese proyecto", en cuanto a la mejor "conservación de este templo y monumento, que es Patrimonio de la Humanidad".