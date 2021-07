La delegada de Transformación Digital del Ayuntamiento de Córdoba, Lourdes Morales, ha presentado hoy el balance del programa de capacitación digital a la ciudadanía puesto en marcha por esta delegación para formar a los ciudadanos cordobeses en el manejo básico de las nuevas tecnologías y los trámites con las administraciones. Morales ha calificado de "satisfactorio" dicho balance porque en menos de un mes se han dado 256 formaciones digitales a vecinos fundamentalmente del distrito Sur. Para Morales se trata de "una apuesta clara en digitalización y tecnología para ayudar a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos". Asimismo, la Delegación de Transformación Digital está intentando que el edificio de La Normal sea un punto de capacitación digital a disposición de todos los vecinos y que a través de esta infraestructura se contribuya a disminuir la brecha digital, además de convertirse en el futuro Polo Digital, "la casa de la tecnología en Córdoba", ha dicho la concejala del PP. Queremos que La Normal no solo albergue grandes proyectos si no que sea un punto de capacitación digital para los vecinos", ha señalado Morales.

El programa de capacitación digital a la ciudadanía se inició el 21 de junio, financiado con fondos Edusi, para dar capacitación a todos los vecinos de forma presencial a través de expertos que forman a los ciudadanos. Entre las cosas que aprenden quienes se acercan al programa se incluyen gestiones tan prácticas como pagar impuestos o sacar certificados, así como hacer tramites vinculados con servicios sociales o sanitarios, por ejemplo pedir cita para el médico. De los 256 ciudadanos atendidos, el 89% ha correspondido a vecinos de la zona Sur, siendo algo superior el porcentaje de mujeres atendidas frente al de hombres. Morales ha valorado la colaboración de varias entidades y colectivos que están ayudando al Ayuntamiento de Córdoba a difundir el programa (centros cívicos, Guadalinfo, el mercado de abasto, los centros de mayores y servicios sociales y sanitarios". La concejala de Transformación Digital ha animado a los vecinos para que acudan a formarse y ha recordado que están disponibles de lunes a viernes, de 8 a 15 horas, hasta finales de octubre.

Un año de las oficinas claves

Por otro lado, este mes de julio se cumple un año de la puesta en marcha de las oficinas claves para expedir las claves permanentes para acceder a los trámites del Ayuntamiento de Córdoba, una forma de identificarse para hacer gestiones sencillas sin tener que instalarse certificado electrónico. En julio del 2020 se abrieron 7 oficinas clave, a través de las que se han repartido casi 9.000 claves, en concreto 8.696, de las que 1.200 han correspondido a la oficina de La Normal. "Este dato confirma toda la apuesta que hacemos por la transformación digital y sobre hacer que el edificio de La Normal sea el lugar donde formarse digitalmente y disminuir la brecha digital", ha señalado Morales.

Apertura de La Normal, aún sin fecha

En otro orden de cosas, Lourdes Morales no ha sabido concretar la fecha en la que el equipo de gobierno espera poder abrir La Normal al uso vecinal. "Se está trabajando en ello", ha asegurado la concejala que, no obstante, no es competente en esta materia. "Estamos intentando que el edifico esté disponible para los vecinos", ha afirmado. Cabe recordar que además de las concentraciones que semanalmente llevan a cabo los vecinos del distrito Sur para reivindicar la puesta en marcha de equipamientos para sus barrios, habían solicitado al menos la apertura de la biblioteca que está ubicada en la planta de La Normal de cara al verano, una solicitud que de momento no ha sido escuchada por el gobierno local.