Isabel Ambrosio, portavoz socialista en el Ayuntamiento de Córdoba, ha agradecido “las muchas” muestras de cariño en público y privado que ha recibido desde que hace cinco meses se conociera que estaba siendo investigada por un presunto delito urbanístico por unas obras acometidas en una finca de su propiedad en Obejo y ha dicho que, aunque en general la mayoría de personas ha mostrado “empatía” y “respeto” por su situación, ha habido quienes han querido “sacar tajada”. Preguntada por este particular, la edil ha puesto varios ejemplos como “los comentarios de todo tipo” que ha tenido que escuchar durante estos meses, “el juicio paralelo” celebrado, a su juicio, en algunos medios; que pidieran su dimisión —lo hizo Ciudadanos— al conocerse el asunto o que haya habido “quien ha intentado hacer daño o cabado una trinchera”. “La hemeroteca puede ser más clara al respecto”, ha dicho para asegurar que la realidad ha terminado siendo “más tozuda” confirmando lo que ella y su marido habían defendido desde el principio: que las obras que acometió en su vivienda familiar no eran constitutivas de un delito contra la ordenación del territorio.

La edil ha explicado que el viernes tuvo conocimiento de la firma del auto de la jueza que archiva las diligencias previas abiertas contra ella y ha destacado que el resultado final confirma lo que tanto ella como su marido defendió desde el primer momento. Asimismo ha recordado que el auto está basado en la documentación presentada por ella y en los informes de las distintas administraciones (Junta de Andalucía y Diputación de Córdoba) que “acreditan que la intervención que originó la investigacion no era un delito contra la ordenación del territorio”. Ambrosio ha recordado que eso lo que afirmó el primer días que compareció ante los medios y lo que han confirmado después todos los informes. “Todos esos documentos públicos llegan a una conclusión, que he defendido en estos cinco largos meses: no ha habido delito urbanístico”, ha reiterado.

Por último, la edil socialista ha dicho que se ha limitado a hacer lo que hubiera hecho cualquier familia que se viera envuelta en un asunto de este tipo, de “diferentes interpretaciones” de la ley, empleando su tiempo y su energía para avalar esta teoría. “Agradezco que hayáis sido pacientes”, ha dicho también a la prensa, para añadir que entendía que su condición de servidora pública diera pie a ese ejercicio de transparencia.