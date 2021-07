Los grandes congresos regresan a Córdoba, después de meses en el dique seco en el que los dejó la pandemia. El alcalde de Córdoba, José María Bellido, presentó ayer el 3º Congreso Internacional de Prevención de Ahogamientos, organizado por la Real Federación Española de Salvamento y Socorrismo, que prevé congregar a más de 300 personas. La cita se celebrará entre los días 15 y el 17 de octubre en el Palacio de Congresos de la capital. «Es un indicador de la recuperación», dijo ayer el primer edil que mira con optimismo el cierre del año en Córdoba.

De hecho, se trata del primer gran congreso que se celebrará en la capital cordobesa de manera presencial desde el inicio de la crisis, cuando el sector del turismo de congresos cayó en picado. Siempre que la situación sanitaria sea la adecuada en octubre, Córdoba acogerá esta cita en la que participarán más de 20 países con un centenar de comunicaciones.

El alcalde quiso destacar ayer la vertiente económica del congreso y el hecho de que con él, la ciudad «reinicia la rueda de las grandes citas congresuales» en Córdoba. Para Bellido, de hecho, este primer congreso supondrá «un hito para el sector turístico» y un avance para la economía local, y anunció que se prevé un último trimestre del año muy positivo en cuanto a turismo congresual se refiere. En este sentido, Bellido espera poder anunciar próximamente la celebración de alguna convención más de calado en la ciudad de Córdoba.

El alcalde ha fijado esa reactivación económica «fundamentalmente en el último cuatrimestre», en parte debido a que hay una ocupación de «las instalaciones congresuales bastante elevadas» y que incluso hay eventos «con problemas para ubicarse» en Córdoba, porque ya no hay espacios para acogerlos. «Las reservas están ahí; confiemos en que no haya pasos atrás con la pandemia», dijo. Por todo, Bellido confía en que cuando termine el verano la quinta ola de contagios por covid esté ya superada, algo que sería crucial para que se confirmara esa reactivación económica. En esta línea, el regidor ha reconocido que ahora hay muchas ciudades de España (sobre todo de costa) intentando salvar la temporada de verano, pero que Córdoba está pendiente a sus meses fuertes en otoño, donde la capital tiene programados un amplio calendario de citas para animar esas visitas (Cabalcor o los Patios en otoño, entre los platos fuertes). «Ojalá, no haya pasos atrás; confiemos en tener mejores cifras», deseó Bellido.

2.600 muertes al año por ahogamiento

La presidenta de la Real Federación Española de Salvamento y Socorrismo, Isabel García, por su parte, destacó ayer la importancia de este simposio «el primero de este tipo a nivel mundial que se desarrollará de manera presencial».

El Congreso Internacional de Prevención de Ahogamientos es el tercero organizado por esta federación desde 2015 y trata de llamar la atención sobre una realidad estadística preocupante: en España se producen más de 2.600 muertes por ahogamiento al año, de las que 389 se producen en Andalucía. Isabel García alertó, además, de que por desgracia estos ahogamientos no solo se producen en las costas. si no que muchos se producen en piscinas o lagos y pantanos de interior, como desgraciadamente ocurrió el domingo en Córdoba.