Pese al rebote económico de y la bajada del desempleo en Córdoba, son muchos los ciudadanos que siguen buscando empleo. CÓRDOBA habla con algunos de ellos.

María José Rodríguez | Opositora

"Estudio oposiciones, no hay mucho donde elegir"

Un curriculum cargado de títulos y experiencia laboral no siempre es sinónimo de empleo seguro. Lo sabe bien María José Rodríguez, licenciada en Historia del Arte, con un máster de Gestión de Dirección de Empresas y otro en Igualdad. Su trayectoria vital y su versatilidad le han permitido volcarse en diferentes ámbitos laborales aunque ahora lleva año y medio en paro. «Empecé trabajando en una platería y luego salté a un bar de pinche», recuerda, «eso fue hace muchos años, antes de cursar Artes y Oficios y Diseño de Moda, donde llegué a hacerme un hueco». Luego trabajó en una agencia de detective, como interina en la Junta 3 años y 4 en distintas fundaciones, además de en los equipos de producción de Cosmopoética y Flora. Su último empleo fue en un ayuntamiento elaborando el Plan de Igualdad municipal. Las cargas familiares y la pandemia frenaron su recorrido y ahora ha vuelto a estudiar. «Estoy con oposiciones, tengo un buen CV, pero en Córdoba no hay mucho donde elegir».

Angustias Jurado | Limpiadora

"Tengo 53 años y cada vez es más difícil tener un empleo"

Angustias ha trabajado siempre como limpiadora aunque pocas veces ha tenido un contrato por el que haya podido cotizar. El último, fue en una empresa de limpieza de comunidades en la que estaba asegurada dos horas aunque trabajaba muchas más, señala. «Perdí el trabajo hace casi dos años porque la empresa cambió de personal y desde entonces no me ha salido nada nuevo, ahora tengo 53 años y cada es más difícil tener un empleo», afirma. Solicitó el ingreso mínimo vital pero se le han denegado «por falta de documentación», indica, y ahora vive con sus dos hijos, ambos en paro, en un piso de alquiler que está al corriente en sus pagos gracias a la ayuda que le prestan sus padres, asegura. Según Angustias, que solo tiene estudios Primarios, nunca la han llamado del INEM para ofrecerle un puesto de trabajo. «Ahora echo unas horas cuando me llaman para limpiar, pero tengo experiencia cuidando a personas mayores y me encantaría trabajar de eso», concluye.