Superado el primer año de pandemia, Córdoba ha iniciado en el 2021 un periodo de rebote económico con el que intentar recolocarse en la casilla de salida del 2019 para afrontar desde ahí la recuperación. El frenazo de la actividad que supuso el confinamiento a partir de marzo del 2020 provocó una caída estrepitosa de la contratación, que hizo que el primer semestre del año pasado se registraran 205.522 contratos, un 29,5% menos que en el mismo periodo del año anterior, ya que la temporada alta de Córdoba, que se concentra en los meses de primavera, quedó arrasada por la crisis sanitaria.

Según los datos publicados por el Servicio Público de Empleo Español, los primeros seis meses del 2021 muestran ya los primeros brotes verdes, con un repunte de la contratación. Entre enero y junio, se han cerrado 237.938 contratos, un 15,9% más que el año anterior, aunque lejos aún de las cifras prepandemia (en el 2019, se firmaron 291.527 contratos), ya que esta primavera también ha estado limitada por las restricciones del segundo estado de alarma, que acabó el 9 de mayo. Pese a ello, llama la atención que del total de contratos realizados y pese a que Córdoba se mantiene como la tercera provincia con un mayor índice de temporalidad de España (95,37%) después de Huelva y Jaén, el número absoluto de contratos indefinidos (11.027) es mayor al que se dio en el 2019 (8.223).

Según la secretaria de Empleo de CCOO de Córdoba, Ana Acaiña, ese repunte en las contrataciones indefinidas se debe principalmente «a las campañas de regularización que ha llevado a cabo la Inspección de Trabajo en los últimos meses» mediante el envío de cartas a las empresas avisando de las consecuencias de las irregularidades en la contratación. Además, señala el sindicato, «en el sector cárnico se han regularizado muchos falsos autónomos por las denuncias de CCOO». También ha influido la aplicación de la normativa sobre riders y los procesos de oposiciones, que se han resuelto y que también aportan puestos indefinidos.

Del total de contratos realizados en los primeros seis meses del año, la inmensa mayoría, 231.035, fueron contratos iniciales y de esos, 4.075 han sido indefinidos, lo que supone también un incremento importante respecto al mismo periodo del 2019. Las mujeres, como es habitual, fueron las menos beneficiadas con las nuevas contrataciones, ya que más del 61% recayeron en hombres. Además, del total de indefinidos, solo un 38% fueron para ellas. Si atendemos a los contratos iniciales, los que se realizan a personas que no han sido contratadas antes, 124.010 se han producido en el sector agrícola, de los que 719 fueron indefinidos; en el ámbito de la industria se cerraron 14.787 contratos, 696 de ellos fijos mientras en la construcción hubo 19.600 contratos de los que 343 fueron indefinidos. El sector servicios aportó en el último semestre casi 73.000 contratos iniciales, donde se concretaron el mayor número de fijos, 2.320. Otros 25.280 fueron de obras y servicios y más de 37.000 eventuales por producción.

Los sindicatos coinciden en que la mejoría detectada en los últimos meses, por el descenso del paro, no debe hacer olvidar que hay que seguir trabajando para incrementar el porcentaje de contratos indefinidos, menos del 5%, y mejorar la calidad de los puestos de trabajo.

Un 65% de parados de larga duración

Mientras el rebote económico permite a una parte de los desempleados incorporarse al mercado laboral e incluso conseguir un puesto indefinido tal y como mostraron los datos de junio, con un descenso del 5% del paro en la provincia, la cifra de desempleados crónicos va en aumento. El último informe del Observatorio Argos, que analiza los vaivenes de los municipios andaluces, señala que de las 37.493 personas que se encontraban en paro a finales del pasado junio en la capital cordobesa, casi 25.000, es decir, siete de cada diez, llevan más de un año sin empleo. Por sexos, 15.348 son mujeres y 9.147 hombres. En junio del 2019, antes de la crisis sanitaria, la situación era distinta. Había 33.317 parados en la ciudad. 4.180 menos que ahora, y de ellos, un 47,34% llevaban más de un año en esa situación, 15.772. La brecha ha aumentado en casi veinte puntos desde entonces, o lo que es lo mismo hay casi 10.000 personas más que no logran salir del túnel del paro.

Superada la fase más dura de la crisis sanitaria, solo un 14,2% de los parados de la capital llevan menos de tres meses buscando mientras que en el 2019 había un 23,7% de desempleados recién inscritos en las listas del paro. Si se compara la situación de la ciudad con el resto de capitales andaluzas, el panorama no es muy distinto. En Cádiz, el 65,7% de los parados llevan más de un año sin trabajar frente al 67,42% de los parados malagueños y el 67,74% de los sevillanos. El impacto de la pandemia parece haber acentuado las dificultades de amplias capas de la población a la hora de incorporarse al mercado laboral, que sigue lastrado en sectores clave como el turismo y sin grandes sectores emergentes. Entre las personas paradas de la capital, el 51,3% son mayores de 45 años, de los cuales el 60,2% son mujeres. También en el colectivo de parados de entre 25 y 44 años, predominan las mujeres, que representan un 59,9% del total. Esta es una constante siempre que se habla de paro. El descenso del paro registrado en junio, que incorporó a 4.027 cordobeses en la provincia, no supuso un alivio para las mujeres ni en la capital ni en la provincia, donde de 76.381 desempleados, más de 45.000 son féminas, casi el 60%.

Ocupaciones más demandadas

Las ocupaciones más demandadas por las personas que están en paro en Córdoba capital son tareas elementales para las que no se requiere mucha formación (27,8%) y empleos relacionados con servicios de restauración, servicios de protección y vendedores (26,88%). El 11% busca trabajo en el ámbito administrativo y oficinas y un 10,9% son artesanos y trabajadores cualificados de las industrias manufactureras y la construcción, a excepción de operadores de instalaciones y maquinaria que están siendo muy reclamados por las empresas. El 69,14% de los que buscan empleo tienen estudios secundarios y casi un 20% estudios superiores. El avance del paro de larga duración no es exclusivo de la capital. La provincia muestra la misma tendencia y si en enero había 8.954 hombres y 18.322 mujeres que acumulaban más de un año en paro, las cifras no han dejado de crecer mes a mes hasta llegar a junio con 10.812 hombres y 21.213 mujeres en esta situación. Una vez más, las mujeres van en cabeza y casi duplican el número de hombres.