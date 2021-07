El alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha mostrado respeto por la decisión del Ministerio Fiscal de archivar la causa judicial abierta contra la portavoz socialista en el Ayuntamiento de Córdoba, Isabel Ambrosio, y su marido por un presunto delito contra la ordenación del territorio en una vivienda de su propiedad situada entre los términos municipales de Obejo y Villaviciosa. "Como estamos haciendo con todos los asuntos relacionados con la Fiscalía, en este caso no del Ayuntamiento pero sí de una concejal que estaba afectada por una investigación, si la Fiscalía entiende que hay sobreseer al asunto yo no tengo nada más que apostillar al respecto", se ha limitado a declarar el regidor que ha mantenido siempre un perfil bajo en las críticas a la exalcaldesa desde que se conoció el asunto el pasado mes de marzo.

Relacionadas La Fiscalía pide el archivo de la causa judicial abierta contra Isabel Ambrosio

Preguntado por su parecer sobre el hecho de que tanto el informe del Servicio de Arquitectura y Urbanismo de la Diputación de Córdoba y la Delegación de Medio Ambiente cambiaran su parecer sobre si parte de las obras realizadas por Ambrosio en la finca de su propiedad afectaban a una vía pecuaria protegida, la antigua Real Cañada Soriana (ambos documentos dijeron primero que sí y después dijeron que no afectaba a dicha vía), José María Bellido ha dicho que no ha visto el expediente en profundidad para avanzar opiniones, aunque ha asegurado que confía "tanto en los funcionarios como en las administraciones públicas, de la Junta como la Diputación" y entiende que dicho cambio de criterio está justificado. En este sentido, el alcalde considera que el cambio de criterio de los informes se habrá debido "a un estudio más exhaustivo" del asunto cuando la Fiscalía les ha requerido un nuevo pronunciamiento al respecto. "Insisto. no fui en su momento especialmente incisivo en esa materia, solo dije que esperaba tener una interlocución válida dentro del Partido Socialista, si esto se resuelve de esta forma, ya digo, respecto absolutamente el criterio que tenga la Fiscalía", ha reiterado.