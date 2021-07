El barrio del Santuario ha sido declarado hoy oficialmente Área de Regeneración y Renovación Urbana (ARRU) por parte de la Junta de Andalucía. La consejera de Fomento, Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico en Córdoba, Marifrán Carazo, ha hecho este anuncio acerca de este proyecto de inversión esta mañana en Sevilla. Además del barrio del Santuario, la administración andaluza declara ARRU a 10 áreas más repartidas por toda Andalucía. "Este proyecto es ilusionante porque nos va a ayudar a transformar barriadas, a mejorar la calidad de vida de sus vecinos, con proyectos esperados desde hace décadas", ha afirmado la responsable autonómica. En concreto, el ARRU de Córdoba, en la barriada del Santuario, afectará a 1.016 viviendas y supondrá una inversión global de 3,98 millones.

Relacionadas Atrapado en un cuarto sin ascensor

Estas viviendas se distribuyen, por un lado, en el barrio del Santuario (todo lo que está entre la avenida de Nuestra Señora de la Fuensanta, Calderón de la Barca, Virgen del Mar y San Martín de Porres), que cuenta con 56 bloques con 863 viviendas; y por otro, en San José Obrero (todo lo que se encuentra entre la avenida del Ministerio de la Vivienda, Acera Alonso Gómez de Figueroa, Virgen del Mar y San Martín de Porres), que dispone de 69 bloques con 1.104 pisos. Según el estudio de Vimcorsa, la empresa municipal que ha solicitado el proyecto, en ese ámbito hay 125 bloques, de los que el 34% (42) no reúnen condiciones de accesibilidad y más del 50% necesitan obras de conservación. Un 22% de las viviendas se encuentran en estado ruinoso, malo o deficiente, según el informe, que alude a que los problemas de conservación que presentan los edificios se refieren a las instalaciones de saneamiento, agua y electricidad y a filtraciones.

La elevada edad media de los habitantes de esta barriada y la mala accesibilidad de la mayoría de edificios, que no cuentan con ascensores, fue la causa principal por la que el Ayuntamiento de Córdoba presentara su propuesta de delimitación de área. El coste total de la obra es de 3.980.827 euros, de los que este programa subvenciona un 75%, mientras que el resto corresponde al Ayuntamiento de Córdoba. "Seguiremos instalando ascensores en este barrio para mejorar la calidad de los vecinos, una población mayor que va a ver respuesta tantos años después a esa falta de ascensores en sus viviendas", ha dicho esta mañana Carazo.

La propuesta de actuación consistiría principalmente en instalación de ascensores en unos 42 bloques para 668 viviendas, mientras que otros 22 bloques con 348 viviendas se procedería a la renovación de cubiertas.

La consejera prevé que las obras se puedan desarrollar a mediados del próximo año, una vez que se complete el proceso de tramitación. Tras la delimitación de las áreas, que se publicaron en el BOJA del pasado 7 de julio, ya se trabaja en los acuerdos bilaterales que se deben firmar con el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana para cada área (previstos para septiembre-octubre) ya que estas ayudas se enmarcan en el Plan de Vivienda estatal. Una vez firmados los acuerdos, se publicarán las convocatorias para que las comunidades de vecinos de dichas áreas soliciten las ayudas. El Ayuntamiento de Córdoba será entidad colaboradora y nexo de unión con los vecinos en la gestión de solicitudes y en la entrega y distribución de las subvenciones a las entidades y personas beneficiarias.

En Andalucía, 10 arrus más

En total las 11 áreas andaluzas designadas incluyen 3.100 viviendas que serán rehabilitadas, gracias a una inversión global de casi 45 millones de euros, de los que 27,4 millones los aporta la Consejería, 15,5 millones, los ayuntamientos y 1,8 millones, los vecinos. El objetivo es realizar una rehabilitación integral en estas barriadas degradadas que requieren trabajos de conservación en las fachadas, en las cubiertas, refuerzos estructurales, instalación de ascensores, mejoras de accesibilidad de todo tipo e incluso construcción de nuevos edificios.

Petición de fondos europeos para vivienda

Marifrán Carazo se ha propuesto extender este programa de rehabilitación integral a otros barrios de Andalucía, pero para ello, ha advertido, “es necesario un reparto justo y equitativo de los fondos europeos Next Generation”. “El dinero anunciado por el Ministerio para Andalucía son sólo 199 millones de euros del total de 1.151 millones del programa de rehabilitación para la recuperación económica”. La consejera no sólo ha cuestionado la cuantía, sino también el porcentaje de ayuda previsto, que ha considerado insuficiente y más en un contexto de crisis económica. “Se confía hasta un 60 por ciento del coste de la actuación a los propietarios en una difícil coyuntura económica”, ha señalado. Por último, ha solicitado más celeridad, ya que, aunque son fondos correspondientes al presupuesto de 2021, no se ha aprobado aún el decreto para su aplicación, que se prevé, en principio, para el mes de septiembre.