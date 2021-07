La Dirección General de Tráfico (DGT) está desarrollará del 12 al 18 de julio una nueva campaña de vigilancia y control de velocidad en las carreteras andaluzas para intentar reducir que el 23% de los accidentes mortales en las carreteras se deban a un exceso de velocidad, según los datos de 2019 facilitados por la directora provincia de Tráfico en Córdoba, Piedad Sánchez.

La campaña de la DGT ha contado este miércoles con la presencia y los consejos de dos lesionados medulares, miembros de la Asociación de Lesionados Medulares y Grandes Discapacitados Físicos (Aspaym), que han acompañado durante algo más de una hora a los agentes de la Guardia Civil de Tráfico en la N.432 para conversar con los conductores que eran sancionados por rebasar la velocidad establecida en 70 kilómetros/ hora.

"Somos la viva imagen de lo que ocurre en los accidentes de tráfico", ha afirmado Paco Pedrosa, miembro de Aspaym y lesionado medular desde el 2016 por un accidente cuando conducía una moto. Su mensaje es tajante y ha puesto los pelos de punta a más de uno de los conductores que han sido sancionados por exceso de velocidad este miércoles en Córdoba. "El 50% de los accidentes de tráfico producen lesiones medulares, por eso estamos aquí para concienciar de que los conductores cumplan las normas", ha explicado Pedrosa.

Además de la impresión de ser parados por agentes de la Guardia Civil de Tráfico para ser multados, los conductores sancionados este miércoles en la N-432 también se han enfrentado a una persona en silla de ruedas que les ha explicado de manera patente las consecuencias de ir a más velocidad de la debida. Son socios de la Asociación Asociación de Lesionados Medulares y Grandes Discapacitados Físicos (Aspaym), que llevan más de 15 años colaborando con la DGT en tareas de concienciación.

"La idea es concienciar a los conductores de lo importante que es respetar la velocidad máxima y de estar muy pendiente de la conducción. Un despiste puede ser muy peligroso, pero también una velocidad inapropiada según el punto por el que voy circulando", ha afirmado la directora general de Tráfico de Córdoba, que ha acompañado in situ tanto a los agentes como a los dos miembros de Aspaym.

Según Piedad Sánchez, se ha escogido la N-432 para llevar a cabo este miércoles la campaña de control de velocidad, porque es uno de los puntos de la provincia de Córdoba con "mayor siniestralidad", dentro del catálogo de accidentalidad de la DGT y donde "a menudo se hacen controles" para intentar disminuirla. "Las carreteras convencionales como esta suelen ser las que dan más problemas", ha apuntado Piedad Sánchez.

La zona escogida es un "tramo de riesgo", según ha explicado uno de los tres miembros de la Guardia Civil de Tráfico presentes en el control-, porque está la salida y la entrada de vehículos del vertedero y eso hace que se limite la velocidad a 70 km/ hora.

A lo largo de media hora, desde las 11 hasta las 11.30 horas de esta mañana, siete conductores habían sido multados por rebasar la máxima velocidad permitida en este tramo. "Con solo vernos se dan cuenta de lo que puede pasarles y enseguida se dan cuenta de su imprudencia. Pienso que se conciencia de manera automática al vernos", ha comentado Paco Pedrosa.

La campaña continúa hasta el próximo domingo, 18 de julio, en otros tramos de las carreteras de la provincia de Córdoba. El lema de Aspaym es No corras, no bebas, no cambies una rueda. El propósito de la DGT con esta campaña es presten atención en la conducción y respeten los límites de velocidad, porque nuestro objetivo no puede ser llegar antes, sino llegar a nuestro destino y regresar a casa».