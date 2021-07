El gobierno local ha abierto un expediente contradictorio a la exconcejala Eva Timoteo para determinar si debe reintegrar parte de lo cobrado durante los meses que estuvo al frente de la Delegación de Servicios Sociales y que ella pueda defenderse. El delegado de Presidencia, Miguel Ángel Torrico, aprobó hace unos días mediante decreto iniciar un expediente contradictorio, que recogerá la explicación de los hechos y las faltas que se imputan a la exedil a efectos de que pueda defenderse, y nombró un instructor del mismo.

La interesada, Eva Timoteo que dimitió en febrero tras conocerse que había estado cobrando como procuradora sin la aquiescencia del Pleno, podrá presentar alegaciones en cualquier momento del procedimiento anterior al trámite de audiencia y aportar documentos u otros elementos de juicio y defensa que considere necesarios en defensa de sus derechos, que serán tenidos en cuenta por el órgano competente al redactar la correspondiente propuesta de resolución. El plazo máximo en el que debe notificarse la resolución será de tres meses a partir de junio, de lo contrario si pasado ese tiempo no hay pronunciamiento se producirá su caducidad.

Este expediente se inicia después de que el secretario general del Pleno, Valeriano Lavela, observase que no se había llegado a instruir el correspondiente expediente administrativo por esta causa ni se habían producido informes cualificados definitivos «al objeto de poder determinarse y concretarse la cantidad o cantidades que, finalmente, el Pleno podría exigir a Eva Timoteo para su ingreso en las arcas municipales a los efectos de la precitada regularización económica». De este escrito --que daba respuesta a una petición de la junta municipal de distrito Sur-- se deducía que no se había abierto expediente después de los informes emitidos por la Asesoría Jurídica de 15 de febrero de 2021, por la propia Secretaría General del Pleno de fecha 16 de febrero de 2021, y de la Intervención General Municipal de 9 de marzo de 2021, que indicaba que, para que pueda ser iniciado un expediente de reintegro, debería existir un acto administrativo que, en su caso, determinase que Timoteo percibió unas cantidades de forma indebida y que, en todo caso, no era competencia de la Intervención dicho acto administrativo, así como la instrucción del correspondiente expediente. Por ello, el procedimiento contradictorio iniciado ahora permitirá que «la interesada pueda manifestar lo que estime conveniente para la defensa de sus intereses legítimos, y del mismo debe darse cuenta al Pleno de la Corporación».

Cabe recordar que el 10 de marzo el gobierno local abrió un expediente para esclarecer si Eva Timoteo debía devolver parte de lo cobrado y se anunció que la Delegación de Recursos Humanos estudiará la iniciación de un expediente de regularización, en el que habrá que dar audiencia a la exconcejala.