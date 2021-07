El portavoz del grupo municipal de Izquierda Unida, Pedro García, ha vuelto a criticar la gestión de la delegada de Turismo, Isabel Albás (Cs), al frente del Imtur después de que se hayan dejado sin dar 100.000 euros de una línea de subvenciones para productos turísticos nuevos. “Cada vez es más complicado calificar esta situación de absoluto desastre y caos”, ha dicho el edil de IU para quien esta delegación es “con mucha diferencia la peor de todas”. Para García es incomprensible que el alcalde, José María Bellido, no ponga orden y le haya dado incluso tres delegaciones más a Albás en la última remodelación de gobierno.

Respecto a la línea de subvenciones, convocadas el pasado mes agosto del 2020, García ha recordado que tenían una dotación de 170.000 euros y que a la convocatoria se han presentado un total de 60 empresas, de las que 51 no han recibido nada, bien porque el Imtur las ha dejado fuera por cuestiones “algunas esperpénticas o subsanables” o bien porque han sido los mismos empresarios los que han desistido de ellas, en concreto, 27 empresas, “al considerar insoportable la gestión del Imtur”. Por contra, de las 60 aspirantes solo 9 han logrado ayudas de entre 5.000 y 10.000 euros (un total de 74.000 euros) por lo que han dejado sin darse 100.000 euros. “Se han quedado fuera agencias de viajes, empresas de gastronomía, Hostecor o la empresa del Palacio de Congresos y no ha entrado ni una sola empresa que se dedique a la organización de congresos”, ha apuntado Pedro García. El portavoz municipal de IU entiende que esta situación no es atribuible a las 51 empresas que “en momentos de necesidad extrema” se han quedado sin ayudas. Ya enm el mes de marzo, IU salió a criticar que se hubiera tenido que acudir a una prórroga al no conceder en plazo las subvenciones.

Para ilustrar “el hartazgo de los empresarios”, el edil ha aportado la carta enviada por un empresario a la presidenta del Imtur, Isabel Albás, en la que le explica el periplo seguido para tratar de conseguir una de estas ayudas y cómo terminó desistiendo al entender que la convocatoria era “mera propaganda” y que el Imtur no merece “ninguna confianza”.

“No sé a qué espera el alcalde para tomar medidas , después de lo de (el Ayuntamiento de) Granada va siendo el momento de que el PP pierda el miedo a decirle lo que quieran a sus socios de gobierno”, ha concluido. Por último también ha valorado el hecho de que el secretario general del Pleno haya obligado a la responsable del Imtur a facilitar todos los contratos menores de esta delegación, incluidos los de Fitur 2021, al PSOE aludiendo a una cuestión de “transparencia democrática”.