La Fiscalía Provincial de Córdoba ha solicitado del juzgado de Instrucción número 3 de Córdoba el sobreseimiento provisional o archivo de las actuaciones judiciales que investigaban a la exalcaldesa de Córdoba y actual portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Córdoba, Isabel Ambrosio, por la construcción de un zuncho en un suelo protegido y dentro de una vivienda de su propiedad en el término municipal de Obejo. El fiscal-jefe, Fernando Sobrón, ha pedido dicho sobreseimiento en base al último informe emitido por el Departamento de Vías Pecuarias de la Delegación territorial de Desarrollo Sostenible en Córdoba de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de la Andalucía que indica que la parcela 25 del polígono 17 está afectada por limitaciones del dominio público pecuario pero no en su totalidad, sino sólo en la franja que limita con la carretera.

En su informe, el fiscal recuerda que los hechos que habían dado lugar a este procedimiento consistían en la realización de un zuncho en la parcela 25 Polígono 17 del término municipal de Obejo, y se estudiaba si estos hechos pudieran ser constitutivos de delito. "Se planteaba si el referido terreno donde se realizó el zuncho debía considerarse como suelo no urbanizable por tratarse de dominio público pecuario". En resumen, prosigue la Fiscalía, el informe de la Junta de Andalucía ha estimado que la parcela 25 del polígono 17 del Ayuntamiento de Obejo "está afectada por limitaciones de dominio público pecuario pero no en su totalidad y no se ha acreditado que este afectada la indicada limitación en el lugar en que se estaban realizando el zuncho".

Por todo ello y "al no haberse acreditado los elementos del delito del artículo 319 2º del Código Penal se solicita el sobreseimiento del procedimiento y que se notifique la resolución a los diferentes órganos administrativos relacionados para que actúen en el ámbito de sus respectivas competencias".