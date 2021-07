Conchi del Cerro está desesperada. Su hijo de 16 años se enfrenta a un curso en blanco por un error en la solicitud telemática cometido por la falta de destreza con las nuevas tecnologías y las limitaciones impuestas por el coronavirus. Su hijo, Daniel Mesa, recién acabada la ESO, tenía clara su vocación. "Siempre ha querido ser cocinero como su abuela, que le ha enseñado a manejarse en la cocina, lo sabe desde que tiene seis o siete años porque le entusiasma el tema", explica Conchi.

El pasado 16 de junio, con toda la familia confinada por ser contactos estrechos de un positivo de covid, Conchi se enfrentó sola a la presentación telemática de la solicitud de estudios de su hijo. "No había recibido ningún tipo de asesoramiento en el centro donde él cursó 4º de la ESO y no estoy muy habituada a hacer estos trámites por vía digital ni manejo las distintas modalidades de formación profesional, que son muchísimas, así que cuando marqué la casilla en lugar de señalar Grado Medio de Cocina puse FP Básica de Cocina y Restauración en el IES Gran Capitán (los dos se dan en el mismo centro)". En este punto, indica que, según supo después, para solicitar la FP Básica, una modalidad diseñada para chavales con cierto tipo de dificultades entre las que no se encuentra su hijo, es necesario un informe del consejo orientador.

Problemas para realizar el trámite por internet

Según Conchi, para ella, como para muchos padres, supuso un gran esfuerzo realizar el trámite por internet debido a sus carencias en conocimientos informáticos y la brecha digital que afecta a su familia. "Me parece de lo más frustrante que se nos obligue a los padres a realizar un trámite como este sin ningún asesoramiento previo y lo que es más grave, que se permita solicitar la admisión para una enseñanza que requiere unos requisitos previos como el informe del consejo orientador sin haberlo presentado. En su opinión, "es muy fácil equivocarse dada la complejidad del procedimiento de admisión en FP, porque se mezclan varios niveles (Cursos de especialización, FP Básica, Grado Medio, Superior... y distintas modalidades como Oferta Completa, Parcial, Parcial diferenciada, Dual, Semipresencial...) en los que basta clicar en la casilla equivocada para solicitar la opción incorrecta.

"Excluido por no cumplir los requisitos"

Realizada la solicitud, el pasado 6 de julio se publicaron las listas "y mi hijo, con un 6,5 de nota media en la ESO, no aparecía entre los admitidos", explica Conchi. Mirando en todas las listas publicadas, vio que su nombre figuraba en la de FP Básica como excluido por no cumplir los requisitos. Fue entonces cuando se percató de que podía haber un error y pidió información. Efectivamente, se le excluyó de FP Básica por no tener las dificultades previstas, pese a no haberle solicitado información previa al respecto, y del grado medio también. "Al día siguiente, presenté mis alegaciones, dentro del plazo estipulado, explicando lo que había ocurrido", recuerda, "me dijeron que por nota, habría entrado y que había gente en lista de espera". En el caso de no admitirse la alegación, su hijo quedaría a expensas de si sobra algo en septiembre en alguna parte.

Educación: "Cuando es un error del solicitante no se permite la subsanación"

Este lunes, las listas han salido y su hijo no aparece como admitido. Según fuentes de la Delegación de Educación, consultada por este periódico, "cuando es un error del solicitante, en casi todos los procedimientos administrativos, no se permite la subsanación". Es decir, no está previsto que el solicitante se equivoque. "No sé qué puedo hacer, estoy desesperada y Daniel está hecho polvo, por un error como ese mi hijo puede ver frustrada su vocación y tener que pasar un año sin hacer nada porque dicen que como a partir de los 16 años la educación no es obligatoria, no está obligado a seguir estudiando". Agradecida con el IES Gran Capitán, que según insiste, "se han volcado en todo momento para ayudarme desde que se enteraron de lo ocurrido", no entiende que un procedimiento administrativo condene a un joven estudiante a frustrar su futuro. "Este año, al salir de 4º de la ESO tiene más opciones de entrar porque se reserva el 70% de las plazas para los que salen, el que viene solo tendrá un 30% de opciones", afirma desolada, "me consta que no es el primer niño en esta situación, hay muchos casos como el nuestro porque los padres no sabemos manejarnos en internet y es fácil equivocarse, habría que prever estas cosas".