Los empresarios del sector de la construcción se han dado cita a media mañana de este miércoles para celebrar su reunión anual más importante a la que también ha asistido el consejero de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades, Rogelio Velasco. En la asamblea la presidenta de Construcor, María Dolores Jiménez, señalaba que los precios de los materiales es uno de los problemas "más urgentes" que se tienen que abordar. De esta manera recordaba que "cuando las obras salen a licitación pública o privada, deben salir con los precios reales de mercado y el criterio de adjudicación no puede ser por norma ir a la baja, ya que casi siempre se sitúan por debajo del precio real de ejecución" recalcando que "de ello no solo depende la viabilidad de las obras y los proyectos, depende la viabilidad de las empresas y el empleo".

Otro de los problemas a los que ha aludido en su discurso han sido las medidas laborales, que en el caso del sector de la construcción, "pueden afectarnos muy gravemente, como la desaparición del contrato fijo de obra". De esta situación subrayaba que "no tiene ni pies ni cabeza para un sector como la construcción. En 2021 y mirando al futuro, es un paso hacia atrás. Requerimos un marco laboral estable y adaptado al sector. No nuevas leyes que, además de hacernos volver atrás, van contra el mismo empleo". En este sentido se pronunciaba tajante al afirmar que "lo llevamos advirtiendo desde hace meses. La situación empieza a ser insostenible y hay que actualizar las condiciones de las contrataciones públicas y también privadas".

En su discurso Jiménez ha reconocido, además, que para las empresas y el sector, el balance del año ha sido "aunque difícil, positivo". "Hemos demostrado nuestra condición de ser esenciales para sostener la economía y más allá de las estadísticas, hemos trabajado muy duro para sostener los proyectos y mantener el empleo" argumentaba. Como muestra se ha remitido al paisaje que ofrece la ciudad y la provincia, "basta con recorrerlas para ver la actividad de la construcción. De la edificación residencial y de la civil".

La construcción en la provincia de Córdoba representa el 30% de su Producto Interior Bruto (PIB) y es "un sector que se ha esforzado mucho para seguir adelante en estos momentos tan difíciles para todos en los que se está apostando mucho, además, por la innovación", ha puntualizado.

Por su parte Rogelio Velasco ha destacado el comportamiento del sector de la construcción en este 2021 que "muestra una trayectoria de notable recuperación" que supera "ampliamente los registros de 2020". Así, el consejero ha apuntado que los indicadores del sector “permiten vislumbrar un escenario de recuperación económica y mayor ritmo de crecimiento en los próximos meses”. En su discurso se ha referido, en primer lugar, al consumo aparente de cemento, que ha crecido en mayo, por cuarto mes consecutivo, un 22,9% interanual, por encima del 16,9% de media nacional. Se ha incrementado también, a un ritmo del 17% interanual en el primer trimestre de 2021, el número de viviendas iniciadas, muy por encima del 1,9% registrado en el conjunto del país. En el caso de Córdoba, ha apuntado el consejero, este indicador es aún más elevado, ya que se ha producido un alza del 80,8%, “el mayor crecimiento relativo de todas las provincias andaluzas”.

El titular de Transformación Económica ha querido agradecer expresamente a los empresarios y profesionales del sector de la construcción “el enorme esfuerzo que han realizado durante estos difíciles meses de pandemia, para mantener su actividad”. El consejero ha hecho hincapié en que “su contribución es ahora más necesaria y valiosa, si cabe, en coyunturas difíciles como la actual, donde se exige la suma de esfuerzos de todos los agentes implicados desde la privada a las instituciones públicas, en apoyo a nuestras empresas y profesionales”. También ha mostrado su confianza en un crecimiento del PIB de la región del 7%, “en línea con las previsiones de otros organismos e instituciones”. No obstante, el consejero ha incidido en que “son unos pronósticos que no están exentos de incertidumbre, por cuanto van a depender de factores esenciales como la evolución de la pandemia, el ritmo de vacunación, el que se pueda salvar la temporada turística de verano o que se acelere la ejecución de los fondos del Next Generation EU para que su aplicación tenga ya un impacto significativo en este mismo año”.

Finalmente ha resaltado la estabilidad del Gobierno de coalición en Andalucía como factor clave en el crecimiento económico, así como la batería de medidas extraordinaria de apoyo a pymes y autónomos desplegada en la comunidad.