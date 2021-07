De los 239 puestos disponibles en los 7 mercados de abastos municipales solo hay ocupados 170, es decir, un 71,2%. Por ocupación, destaca el del Sector Sur, con 39 establecimientos de los 41 que tiene. Le sigue el de Ciudad Jardín, al 95%, con 36 puestos ocupados de los 39 que alberga. El de la Corredera, oficialmente de Sánchez Peña, está al 83% de ocupación con 31 establecimientos de los 34 que tiene. El del Marrubial, que es el mayor de todos con 89 puestos, tiene ocupados 53 de éstos. A la cola los más pequeños, el de Huerta de la Reina con 7 tiendas activas de las 12 que tiene y los de Plaza de España, que mantiene abiertos solo tres puestos de los 7 que tiene y el del barrio del Naranjo, donde solo una tienda permanece frente a las 13 que permanecen cerradas. De esta situación apunta el teniente de alcalde delegado de Gestión del Ayuntamiento de Córdoba, Antonio Álvarez, que "desde primeros de este año, y fundamentalmente en el primer trimestre, se han perdido 6 puestos, lo que viene a significar una pérdida del 4%". Ese ha sido parte del efecto que ha tenido la crisis porque "de estos cierres, cuatro corresponden a puestos de empresas que tenían más de uno pero se han visto obligadas a reducir número”.

Desde la delegación, para este año, se ha presupuestado un proyecto de unificación de imagen de todos los mercados municipales donde se usen los mismos criterios en cuanto a señalización, colores, imagen corporativa renovada o instalación de red wifi, algo especialmente demandado en Corredera, Marrubial y Ciudad Jardín. Según el concejal, "ya se ha procedido también al cambio de lonas que cubren los puestos que se van quedando vacíos y para cada una de las asociaciones empresariales de vendedores de mercados, Marrubial, Sector Sur, Ciudad Jardín y Corredera, se ha aprobado una dotación presupuestaria de 1.500 euros, 6.000 en total, para que puedan hacer también pequeñas actuaciones”.

De aquí a final de año se realizarán dos campañas, una de potenciación de las ventas de los mercados intentado atraer a la clientela de nuevo a las plazas de abastos municipales, y otra ofertando puestos para tener más vendedores, “tenemos que animar a la ciudadanía para que sepan que tienen la posibilidad de tener un trabajo en un puesto autónomo en la red de mercados” asegura Álvarez quien revela que para trabajar en esta línea van a proponer algunos beneficios fiscales de cara a las Ordenanzas Fiscales del próximo año.

Actuaciones para este año

En el Sector Sur se está ejecutando ya una obra consistente en la instalación de una superficie de alimentación seca con más de 300 metros cuadrados que se sacará a adjudicación como complemento a los 39 puestos ocupados allí. El 1 de agosto, y durante todo ese mes, estará cerrado el mercado de Ciudad Jardín donde se va a acometer la instalación del aire acondicionado “una obra que ha sido demandada a lo largo de doce años“ asegura el concejal.

En el de Sánchez Peña se llevarán a efecto varias actuaciones. Una de ellas es también la climatización del edificio si bien tendrá que esperar hasta que el Centro Cívico Corredera, ubicado en la planta alta del mismo edificio, realice a su vez la instalación de aire acondicionado. “Una vez que lo hayan hecho acondicionaremos nosotros este mercado y eliminaremos también una torre de recuperación que hay en la azotea”. La otra mejora será el cambio de la cúpula que tiene instalada actualmente el patio central de esta plaza. Ambas instalaciones serán realizadas por el área municipal de Infraestructuras. “Por otro lado, una vez ensanchados los pasillos laterales y de resanado de las mesas tipo veladores procederemos a la adjudicación de los puestos que actualmente libres”, aclara Álvarez. La idea que barajaban era la de sacar cinco de estos espacios pero “como a lo largo de este tiempo hemos perdido uno, finalmente sacaremos seis puestos a adjudicación”. Según explica, saldrán sin ninguna limitación de producto de venta, esto quiere decir que “se podrán instalar allí empresas de degustación de productos ya elaborados o que no requieran elaboración, no son bares como tal, porque allí no hay sistemas de extracción de humos”.

Además de estas, también tienen varias actuaciones con proyectos Edusi (Desarrollo Urbano Sostenible) . Así, el OP-21 consiste en la instalación de un sistema de venta online y recogida en mercados, “supone el desarrollo de una aplicación para vender a través de internet y también en esos mercados donde esté operativo se instalarán unos armarios refrigerados para que cualquier persona que haya encargado un producto fresco pueda retirarlo sin ningún problema sanitario”. Esta intervención tiene un importe de 240.000 euros. Como en esta partida quedaban fuera las plazas de Sector Sur y Corredera, se han aprobado dos proyectos más, el OP-39 y OP-40 para digitalización de establecimientos de alimentación y un click and collect en ambos sitios (por un importe de 50.000 euros). El importe total de modernización digital de todos los mercados ascenderá a 160.000 euros.

El OP-36 está destinado a cambiar parte del pavimento y solería de Ciudad Jardín con un importe de 30.000 euros. El OP-37 es para la reforma y nueva instalación de climatización en el mercado del Sector Sur con un valor estimado de 87.000 euros. Todas estas acometidas se tienen que llevar a cabo entre 2021 y 2022, fecha para la que tienen que estar finalizadas.

Por último recalca Antonio Álvarez que las demandas de los vendedores "van orientadas a la imagen del propio mercado y a su potenciación como centro de compras en el barrio, ya que vienen notando que desde que se inició la pandemia ha habido menos compradores”. En otros mercados habrá que plantearse soluciones a futuro, sobre todo pensando en los mercados del Barrio del Naranjo y de Plaza de España, que disponen de amplios espacios sin apenas uso.

Los vendedores de abastos

El ambiente en los mercados no es lo que era. El del Marrubial, conocido popularmente como la plaza la mosca, está prácticamente vacío si se visita un lunes, día en que no hay pescado. "Esto está muerto sin las pescaderías", apunta una tendera de una de las cuatro carnicerías que hay allí. Aún se mantienen activo el servicio de pedidos por teléfono o listos para recoger instaurado durante la pandemia. "También hay servicio a domicilio, no lo ofrecen todos los puestos pero alguno que otro hay", explica el frutero desde lejos mientras atiende a una civilizada fila de clientes que aguardan pacientes y con la distancia de seguridad requerida a ser atendidos.

En el mercado de Ciudad Jardín, que cierra en agosto para unas esperadas reformas, una joven pescadera explica que "hay poco movimiento, la gente tiene ganas de salir por ahí, de sentarse en los bares y no quieren meterse en un mercado que por no tener no tiene ni aire". A lo que continua, "a esto le hace falta un lavado de cara, que cambie el aspecto y resulte más atractivo para los clientes, que sientan ganas de venir". Los meses de verano suelen ser de menos movimiento por lo general pero "aquí se nota poco ir y venir desde hace meses, ahora con el calor, mucho peor" asegura. En la Corredera se ven más puestos cerrados que abiertos. Mari Ángeles, desde su puesto de encurtidos asegura que "está la cosa floja, pero es normal". En los meses previos estos establecimientos han ido retomando un ritmo que no acaba de cuajar, por eso los vendedores de estos comercios tradicionales esperan como agua de mayo las mejoras que están por venir cuyo objetivo es potenciarlos como centros de compra de barrio.