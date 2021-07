El presidente de la Gerencia Municipal de Urbanismo, Salvador Fuentes, ha puntualizado que la instalación deportiva que está prevista en el solar que ocupó hasta su derribo el Pabellón de la Juventud va a tardar “entre 3 y 4 años en ser una realidad”. El teniente de alcalde ha asegurado que el equipo de gobierno de PP y Cs cumple los plazos establecidos para esta Infraestructura, aunque ha matizado que él no es el responsable del Imdeco, que debe liderar el proyecto. “El Pabellón de la Juventud cumple los plazos que en su día se establecieron y que comenzó el anterior equipo de gobierno que hizo el proyecto de demolición”, ha indicado hoy Fuentes cuando se cumplen 21 meses desde que el Ayuntamiento de Córdoba procedió al derribo de las antiguas instalaciones deportivas.

“Tenemos en marcha el plan de viabilidad y se procederá a la adjudicación de los pliegos del edificio que no es de hoy para mañana. Va a tardar entre 3 y 4 años en ser una realidad”. En todo caso, Fuentes reiteró la intención del gobierno local de hacer un nuevo pabellón polideportivo y aseguró que los plazos no se van a demorar. “El calendario se va a cumplir. No hay ninguna intención en demorarlo porque hay un compromiso con el barrio, igual que con San Eulogio: que tiene contemplado el presupuesto y cuanto antes empezaremos a trabajar”, ha asegurado.

Por su parte, la presidenta del consejo de distrito Sur, Mariló Damián, ha hecho hoy un llamamiento a la participación desde el consejo de distrito. “Es importante que nos concentremos el mayor número de personas posible en el solar del antiguo Pabellón de la Juventud. Seguimos reivindicando instalaciones deportivas y culturales en el distrito”, ha dicho para reivindicar tanto una piscina cubierta en el antiguo Pabellón de la Juventud como la rehabilitación de San Eulogio. El consejo de distrito ha organizado concentraciones todos los lunes del mes de julio (12, 19 y 26) a las 21 horas bajo el epígrafe Por un distrito con espacios deportivos y culturales y de ocio.