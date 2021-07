El hospital Reina Sofía está participando en un proyecto mundial para desarrollar una vacuna que ayude a prevenir la infección por VIH (virus de la inmunodeficiencia humana), infección que puede conllevar que algunos pacientes acaben desarrollando el sida.

El estudio, que se denomina Mosaico, se encuentra en la fase final de reclutamiento de voluntarios para completar un cupo de 250 pacientes en España, de los cerca de 4.000 contemplados a nivel internacional. En Córdoba sigue abierta la posibilidad de admitir algunos candidatos más. Para ello, personas interesadas de toda Andalucía pueden solicitar participar en la investigación en la dirección ensayomosaicohurs@gmail.com.

El doctor Antonio Rivero, jefe de sección de Enfermedades Infecciosas del hospital Reina Sofía y director del estudio en Córdoba, explica que «la vacuna se llama Mosaico, porque cuenta con pequeñas partes del virus que pueden producir una respuesta frente al VIH en forma de anticuerpos y capacidad inmunológica. Nuestro objetivo es evaluar si es suficiente esta respuesta para evitar la transmisión de este virus».

Rivero explica que en el Reina Sofía más de 40 pacientes se encuentran participando en el ensayo clínico y han recibido alguna dosis de la medicación en estudio. El periodo de seguimiento de los participantes en el estudio clínico será de dos años y medio desde que se les administra la primera dosis y se acaba la evaluación.

«Durante el seguimiento se comprobará si la vacuna es eficaz para prevenir la infección por el VIH, por lo que por ahora hay que ser cautos respecto a la eficiencia de la vacuna. Estamos esperando que pase un tiempo para tener los primeros resultados a nivel mundial y comprobar cuál es el papel de la vacuna para prevenir el VIH», expone Antonio Rivero, que es también director del grupo de Virología Clínica y Zoonosis Emergentes del Imibic y presidente de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica (Seimc). Este experto destaca que la vacuna Mosaico, «en la que tenemos depositada una enorme confianza, es la única a gran escala que se está desarrollando en el mundo. El estudio se encuentra en fase 3, lo que significa que cuando se acabe esta etapa, si se decide que la vacuna es eficaz para prevenir el VIH, podría iniciarse la vacunación con la misma». El Reina Sofía es el único hospital andaluz que trabaja en este estudio clínico, en el que también están presentes los hospitales Vall d’Hebron y Germans Trias i Pujol (Barcelona); el complejo hospitalario de San Carlos y el hospital Fundación Jiménez Díaz (Madrid) más el hospital General de Valencia. Además, participan centros de Estados Unidos y Latinoamérica y hospitales europeos.

A pesar de que en los últimos años las infecciones por VIH y los casos de sida han bajado con respecto a finales del siglo pasado, gracias a los tratamientos existentes, la Consejería de Salud de Andalucía advierte de una cierta relajación en la población de riesgo, que se aprecia en el repunte de las infecciones de transmisión sexual en general, sobre todo en hombres jóvenes de menos de 30 años. El 57% de los casos de las infecciones por VIH afectan en Andalucía a hombres que tienen sexo con hombres; un 25%, son por relaciones heterosexuales, y un 1,5% se refiere a consumidores de drogas por vía intravenosa. Con respecto a las infecciones por VIH, en el 2013 se registraron en Córdoba 31 casos; en el 2014 fueron 28; en el 2015 y 2016 hubo 37; en el 2017 y 2018, 38, y en el 2019 fueron 28. Del total de infecciones, apenas se diagnostican casos de sida, que suelen ser menos de 5 anuales en Córdoba, aunque algunos casos siguen sin detectarse.

¿Quiénes serán los beneficiarios?

El estudio clínico Mosaico incluye para probar la vacuna a pacientes reclutados por hospitales y centros de investigación de Argentina, Brasil, Italia, México, Perú, Polonia, España y Estados Unidos. Los candidatos, que deben tener entre 18 y 60 años y ninguna complicación de salud, son hombres cisgénero (persona cuya identidad de género está alineada con el sexo que le asignaron al nacer, situación independiente a sus preferencias sexuales) y personas transgénero que tienen relaciones sexuales con hombres cisgénero y/o personas transgénero, por lo que son personas que presentan más riesgo de contraer la infección.

Antonio Rivero precisa que, si este tratamiento puede demostrar que el esquema de vacunas del estudio funciona, será un paso muy importante en el camino para encontrar una vacuna segura y eficaz para la prevención del VIH.

Rivero aclara que un estudio como el que se está llevando a cabo persigue demostrar que esta vacuna le enseña al sistema inmunitario del cuerpo a prevenir la infección por el VIH. Para desarrollar esta vacuna o cualquier otra, como ha ocurrido con el caso reciente de los sueros que se están administrando frente al covid en todo el mundo, los investigadores necesitan evaluarla en personas.

En un estudio de vacunas como Mosaico se evalúa también si las vacunas del estudio son seguras (no causan problemas de salud) y si los sistemas inmunitarios de las personas responden a ellas. Por eso, se tienen que realizar muchos estudios de vacunas para producir una que sea segura y eficaz, añade este especialista.

Según recoge la documentación sobre este estudio, las vacunas que se evalúan en este estudio no pueden provocar una infección por VIH ni sida, ya que no se elaboran a partir del VIH vivo, VIH muerto, partes obtenidas del VIH ni de células humanas infectadas por el VIH, sino a partir de copias sintéticas (fabricadas en el laboratorio) de partes del VIH y, por lo tanto, no pueden provocar una infección por VIH ni sida.

El fabricante de las vacunas que se están probando, gracias a la colaboración de hospitales de todo el mundo, es Janssen Vaccines & Prevention BV, que parte de las compañías farmacéuticas Janssen, de Johnson & Johnson.