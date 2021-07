Como la feria: cada uno habla de la Pfizer como le ha ido con ella. Quien dice Pfizer, dice Moderna, AstraZeneca o Janssen, que no tengo el máster en vacunas a diferencia de tantos otros licenciados en farmacopea. ¡Jesús, qué barbaridad! Bueno, todos hablan de las vacunas, menos aquellos alcaldes que se inocularon por la cara en el principio de los tiempos pandémicos y de los que luego ya nada más se supo. Qué cosas.

En el pleno del jueves (penúltimo antes del verano oficial, donde compraremos Vacaciones Santillana para el repaso de contenidos municipales), la segunda dosis de Moderna o Pfizer ocasionó una baja (la de Bernardo Jordano, delegado de Recursos Humanos) y sintomatología leve en José María Bellido, que confesó que «la carne de alcalde debe ser más dura» a la fuerza. Se ve que sí.

La Corporación tuvo a bien regalar brevedad y un puñado de mociones consensuadas

La Corporación local tuvo a bien regalar a la concurrencia dos cosas fundamentales: brevedad y un puñado de mociones consensuadas, dos de ellas muy interesantes, siempre que se conjugue el pretérito imperfecto del subjuntivo del verbo cumplir. Una de esas mociones incluye mejoras surtidas para el distrito Sur, que tan necesitado está, y otra versa sobre el arreglo de patios, goteras y cubiertas de los colegios públicos, aprovechando que los niños están en sus casas dándole (ponga aquí la expresión que precisen sus circunstancias) a sus progenitores. O sea, el Pleno se compromete a hacer obras de mejora y a poner a punto infraestructuras de su titularidad en la ciudad que es, precisamente, para lo que todos nosotros pagamos. Hágase.

En la sesión también compareció la primera teniente de alcalde, Isabel Albás, para explicar que no es que PP y Cs no crean en la participación ciudadana --como manifiesta con vehemencia la oposición--, sino que no cuentan con personal suficiente para mantener abiertos los centros cívicos y los puntos de atención ciudadana. Al menos, en esto, todos comparten el diagnóstico y reconocen que no es un problema de hoy sino de ayer y de anteayer.

Buenas noticias, por cierto, para la oferta pública de empleo que estaba bloqueada por disparidad de criterios entre la Junta y el Ayuntamiento en la reserva de las plazas para personas con discapacidad. Recursos Humanos puede ponerse ya manos a la obra y convocar 168 empleos (17 para personas con alguna discapacidad, frente a las 4 plazas que se ofertaban al inicio de este contencioso). También se ha convocado el Consejo Local de Discapacidad, una demanda exigida tanto por el PSOE como por el propio Ministerio Fiscal, que también ha mediado en el asunto.

Por terminar con el pleno, y a modo de anécdota, apuntarles que dedicaremos, al menos, 200.000 euros a acondicionar la instalación de la recordada elefanta Flavia para recibir a una pareja de rinocerontes asiáticos venidos desde Dinamarca (esos sí que tienen la carne duro, alcalde), y unos 400.000 euros, a adaptar el salón de plenos a los tiempos modernos y las nuevas tecnologías para seguir acogiendo a las hornadas de concejales que van pasando por Capitulares cada cuatro años. Todo pasa y todo queda, ya lo dijo el poeta. Bueno, todo menos el boquete del cuadro de Osio que permanece. Por menos, el lienzo de San Rafael --lo recordarán-- tuvo hasta plataforma en las redes.

A la concentración por Samuel Luiz en Capitulares asistieron, salvo Vox, todos, incluido el PP

En lo orgánico, los socialistas han recibido esta semana la visita de su jefe. Mientras espera que Susana Díaz haga las maletas para irse al Senado, Espadas agradeció a quienes por él «se han batido el cobre» en la provincia y llamó a «recomponer» el partido tras la efervescencia de las primarias. Todo muy civilizado, gracias.

Por su parte, Cs sigue de luto por lo ocurrido en el Ayuntamiento de Granada --menos mal que no tengo que hacer la crónica allí-- y los más listos, intentando el desembarco en las filas populares. Alguno entrará en el PP de Córdoba, no crea que no, aunque tenemos intriga por saber cómo será ese casting para hacer guiños al electorado naranja. De momento, la estabilidad en Córdoba sigue a prueba de bombas y no se otean grietas en el horizonte capitular ni en el matrimonio PP-Cs.

Acabo el repaso a la semana con la concentración que hubo el lunes en la calle Capitulares, donde cientos de cordobeses exigieron justicia por el asesinato en Coruña de Samuel Luiz. Los colectivos Lgtbi convocaban la protesta, a la que acudieron, excepto Vox, representantes de todos los partidos. Entre ellos, Salvador Fuentes, nuestro Esteban González Pons local, el único del PP que ha votado a favor de la condena a la ley homófoba de Hungría. Esos populares se merecen un chuletón. Estoy segura de que hasta el ministro Garzón los invitaría por ello.